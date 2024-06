Ile wody w upalne dni? Dietetyczka obala mity

Przyjmowanie zbyt małej ilości płynów może mieć bardzo poważne konsekwencje i doprowadzić do powstania wielu nieprzyjemnych dolegliwości.

Wraz ze wzrostem temperatur za oknem, rośnie dzienne zapotrzebowanie na podaż płynów. Panuje jednak mit, jako iż istnieje odgórnie przyjęta ilość, którą powinniśmy spożywać każdego dnia? Czy to prawda?

Ile pić wody?

Przyjęło się, iż optymalną objętością codziennie wypijanych płynów stanowią 2 litry, co odpowiada około ośmiu szklankom. Jednakże ostatnie zalecenia zostały nieco zwiększone i jest to odpowiednio od 2,5 do 3,7 litra w przypadku mężczyzn i od 2,5 do 2,7 litra w przypadku kobiet. Należy jednak mieć na względzie to, iż są to tylko ogólne wytyczne i jak przekonuje dr Hanna Stolińska: „Zmieniają się jednak one w zależności od wieku, stanu zdrowia, aktywności fizycznej i temperatury otoczenia”.

Ekspertka zauważa też, że dostarczanie płynów nie jest jedynie związane z piciem wody, wspomina bowiem, że warzywa i owoce także są jej źródłem – mogą one pokryć nawet jedną piątą dziennego zapotrzebowania.

Nawodnienie przede wszystkim

Picie wody powinno być naturalnym odruchem. Zaspokajanie potrzeb organizmu na płyny jest kluczowe nie tylko w upalne dni, ale także i na co dzień. Przyjmowanie zbyt małej ilości płynów może mieć bowiem bardzo poważne konsekwencje i doprowadzić do powstania wielu nieprzyjemnych dolegliwości, wśród których najczęstszymi objawami są:

• Bóle głowy, • Zmęczenie i rozdrażnienie, • Uczucie suchości w jamie ustnej, • Senność, • Mdłości.

Z czasem można zauważyć również inne niepokojące sygnały, na przykład:

• Zaburzenia w pracy nerek, • Przyspieszenie pracy serca, • Niepokój, • Dezorientacja, • Drgawki.

Niezdrowe jest też picie zbyt dużej ilości płynów (powyżej 7 litrów). W dłuższej perspektywie może prowadzić to do tak zwanego zatrucia wodnego, objawiającego się opuchlizną kończyn, przewodnieniem, patologiczną pracą układu wydalniczego oraz dysfunkcją mózgu.

