Stopy w dół w eurolandzie: Co czeka Polskę?

W czwartek jest spodziewana pierwsza od 2019 r. redukcja stóp procentowych w strefie euro. Inflacja wciąż przekracza cel Europejskiego Banku Centralnego, ale równocześnie jest wyraźnie niższa niż rok temu - informuje w środę „Dziennik Gazeta Prawna”.

Jak napisano, „cięcie kosztu pieniądza stanowiłoby wsparcie dla będącej w stagnacji gospodarki”.

Ekonomiści spodziewają się cyklu obniżek, jednak co do jego tempa i skali nie ma zgody.

Dodano, że „niedługo do łagodzenia polityki pieniężnej powinna się zabrać również amerykańska Rezerwa Federalna„. „Nasza RPP w tym roku może nie zmienić stóp, chyba że zmusi ją do tego umocnienie złotego. Obniżka w strefie euro będzie miała wpływ na nasz rozliczający się we wspólnej walucie rynek nieruchomości komercyjnych” - podano.

PAP/ as/