Obajtek: czy państwowa spółka narusza sankcje na Rosję?

Kazachstan będzie w dalszym ciągu dostarczał ropę do Niemiec rurociągiem „Przyjaźń”. Trudności, które zagrażały transportowi surowców tą trasą, zostały rozwiązane. Polska państwowa spółka PERN obawiała się, że może naruszyć zachodnie sankcje wobec Rosji – podała w końcu maja agencja Reutera w publikacji Kazakh oil flow to Germany seen intact with Druzhba issue resolved, sources say. Wyjaśnień w tej sprawie od rządu oczekują politycy PiS Andrzej Śliwka i Daniel Obajtek.

Według relacjonującego publikację Reutersa specjalistycznego portalu e-petrol Ropa z Kazachstanu znów popłynie do Niemiec w kwietniu spółka „Transnieft ostrzegała Kazachstan, że tranzyt ropy do Niemiec może zostać wstrzymany ze względu na impas w sprawie certyfikacji przepływomierzy ropy w Polsce, wymaganej do 5 czerwca. Polski państwowy operator rurociągu, spółka PERN miała obawy, że inwestując w infrastrukturę rurociągu, może złamać zachodnie sankcje wobec Rosji. PERN, Transnieft i niemiecka rafineria PCK Schwedt uzgodniły, że zamiast strony polskiej, to słowacka firma zapewni obsługę pomiarową dla polskiej części, eliminując ryzyko sankcji wobec PERN”.

Śliwka: czy działania PERN nie obchodzą sankcji na Rosję?

Rząd powinien udzielić pełnej informacji w sprawie o której pisze Reuters. Czy działania PERNu nie obchodzą sankcji nałożonych na Rosję Co wiemy? Operatorzy rurociągów w Polsce i Rosji uzgodnili rozwiązanie, które pozwoli na kontynuację kazachskiego tranzytu ropy do Niemiec. PERN miał obawy, że może naruszyć zachodnie sankcje wobec Rosji. Dodatkowo Ministerstwo Energii Kazachstanu potwierdziło, że Kazachstan i Rosja porozumiały się odnośnie przesyłu za pośrednictwem rurociągu Przyjaźń 1,2 mln ton ropy z Kazachstanu do niemieckiej rafinerii Schwedt. Niemieckie ministerstwo gospodarki i klimatu odmówiło komentarza. Niemiecki rząd jest większościowym udziałowcem rafinerii Schwedt – komentuje na platformie X poseł PiS i były wiceszef resortu aktywów państwowych Andrzej Śliwka.

»» O serii zmian personalnych od kwietnia do początku czerwca w PERN czytaj tutaj:

Nowi prezesi PERN. Spółka sięga po własne kadry

Miotła Tuska. Nagła rezygnacja w PERN

W PERN stary prezes, nowy wiceprezes

Obajtek: mamy skandal autorstwa Borysa Budki

Dokładnie wiadomo, że ta ropa jest rosyjska, a tylko w papierach kazachska. Niemcy już dawno mieli się od niej odciąć. W @GrupaORLENmieliśmy tego świadomość i dlatego z tym walczyliśmy. A co zrobił Pan @bbudka? Jak nadzorował @MAPGOVPL, skoro pozwolił na taki skandal? Jak mógł do tego dopuścić? To już wiadomo, dlaczego Saudyjczycy tak się nie podobali i skąd tak wielki atak na mnie. - wskazał z kolei były szef Orlenu, europoseł PiS Daniel Obajtek.

Oprac. Sek

»» O bieżących wydarzeniach w gospodarce i finansach czytaj tutaj:

Branża drzewna na skraju przepaści. Jest decyzja

Do 30 tys. zł na budowę przydomowego wiatraka

Koniec z awizo w skrzynce! Mniejsze kolejki na poczcie?

Kolejna ważna inwestycja PiS do kosza. SMR-y za drogie