PiS: pakt migracyjny trzeba wypowiedzieć

PiS proponuje „pakt dotyczący bezpieczeństwa granic naszego kraju”; zakłada on m.in. zwiększenie liczby strażników granicznych i wprowadzenie wyrywkowych kontroli na granicy z Niemcami - poinformował w środę szef klubu PiS Mariusz Błaszczak.

Błaszczak na konferencji prasowej w Sejmie przekazał, że proponowany przez PiS pakt składa się z kilku punktów.

Wzmocnić ochronę granic

„Uważamy, że należy zwiększyć liczbę strażników granicznych i żołnierzy stacjonujących na granicy. Następnie należy doprowadzić do specjalizacji wojskowej - powołania czegoś w rodzaju korpusu obrony pogranicza” - - wyliczał szef klubu PiS.

Przypomniał, że takie plany były już za czasów, kiedy pełnił funkcję szefa MON, „ale certyfikacja powoduje, że to wymaga dłuższych przygotowań”.

„Natomiast już dziś można stworzyć specjalizację w Wojsku Polskim poprzez wydłużenie stacjonowania na granicy, a więc skumulowane doświadczenie zostaje w rękach żołnierzy, którzy służą na granicy” - wyjaśnił szef klubu PiS.

Podkreślił, że byłaby to możliwość, a nie obowiązek - za dodatkowym wynagrodzeniem.

Zaproponował także wprowadzenie wyrywkowych kontroli na granicy z Niemcami i zwiększenie liczby patroli, żeby - jak mówił - „w ten sposób zapobiec podrzucaniu przez Niemców do Polski migrantów„. Polityk PiS nawiązał do incydentu w Osinowie Dolnym (woj. zachodniopomorskie), gdzie niemiecka policja pozostawiła pięcioosobową rodzinę Afgańczyków, której odmówiono wjazdu do Niemiec.

W jego ocenie należy również wprowadzić zakaz wejścia do strefy buforowej przy granicy dla przedstawicieli organizacji pozarządowych i przeprowadzić audyt dotyczący finansowania organizacji pozarządowych, które „są aktywne na wschodniej granicy kraju”. Ocenił, że organizacje pozarządowe „utrudniają służbę żołnierzom i strażnikom granicznym oraz przyczyniają się do przemytu ludzi do Europy zza naszej wschodniej granicy„.

Pakt migracyjny trzeba zerwać

Wskazywał również na konieczność „jednostronnego zerwania paktu migracyjnego”

„Pakt migracyjny jest niezwykle groźny dla bezpieczeństwa naszej ojczyzny. Fakt podrzucania przez Niemców migrantów do Polski to przykład tego, jak wyglądałby pakt migracyjny w wykonaniu sił, które dziś dominują w Unii Europejskiej. Nie możemy na to pozwolić” - zaznaczył.

Postawić pola minowe na wschodniej granicy

Kolejnym punktem w pakcie proponowanym przez PiS jest wzmocnienie granicy, maksymalnie w ciągu roku, a także przeznaczenie na ten cel dużo większych nakładów finansowych.

Zdaniem szefa klubu PiS, w ramach wzmocnienia granicy należy wypowiedzieć Traktat Ottawski, który ma na celu wyeliminowanie użycia min przeciwpiechotnych jako środka walki zbrojnej. Ma to umożliwić stworzenie pola minowego na granicy z Rosją i Białorusią.

„Należy zlikwidować zespoły prokuratorskie, powołane do oceny zachowań żołnierzy i funkcjonariuszy wobec migrantów” - przekonywał również szef klubu PiS.

Według Błaszczaka „nie możemy dopuścić do tego, żeby Donald Tusk i koalicja 13 grudnia stworzyła piekło w Polsce, takie jakie ma miejsce w krajach zachodu Europy, gdzie niektóre dzielnice pozostają poza kontrolą służb państwowych„.

Delfina Al Shehabi (PAP)

