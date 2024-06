Polska dołączy do udziałowców Airbusa?

Objęcie przez Polskę udziałów w tak potężnym konsorcjum, jak Grupa Airbus przyniosłoby korzyści gospodarce, wzmocniłoby bezpieczeństwo i naszą pozycję w Unii Europejskiej oraz NATO - pisze dziennik „Rzeczpospolita”, któremu udało się dotrzeć do nieoficjalnych informacji w tej sprawie.

„Celem przedsięwzięcia byłoby dołączenie do grona decyzyjnego Airbusa i zrzeszonych w nim krajów, co przyniosłoby szereg strategicznych korzyści. Takie założenie znalazło się w przygotowanym pod koniec kwietnia memorandum, które kilka tygodni temu trafiło do wicepremiera i ministra obrony narodowej Władysława Kosiniaka-Kamysza” – czytamy w gazecie.

Długa i wyboista droga

Ewentualne rozpoczęcie starań o wejście do grona decydentów w Grupie Airbus to oczywiście długa i wyboista droga, która musiałaby zacząć się od decyzji całego rządu. Później najpewniej powstałby międzyresortowy zespół, w skład którego weszliby przedstawiciele resortu obrony, spraw zagranicznych czy aktywów państwowych.

Nieoficjalne ustalenia „Rzeczpospolitej kupowanie akcji Airbusa na giełdzie nie byłoby brane pod uwagę; najbardziej prawdopodobnym wariantem byłaby za to specjalna emisja adresowana do polskiego państwowego udziałowca.

Globalny top

W gazecie czytamy, że Airbus to gigantyczny koncern działający w sektorach lotniczym, obronnym i kosmicznym, zatrudniający na całym świecie 148 tys. osób. „W 2023 roku jego przychody sięgnęły 65,4 mld euro. Posiada 19 tys. dostawców, których podzespoły warte były w ubiegłym roku 49 mld euro. Działa także w Polsce, gdzie w Warszawie produkuje samoloty wojskowe C295 oraz komponenty do satelitów. W Łodzi ma biuro projektów helikopterów, a w Gdańsku spółki zajmujące się systemami zarządzania samolotami i ruchem lotniczym” – przypomina „Rz”.

Dodano, że integracja kapitałowa otworzyłaby całkiem nowe możliwości: zwiększyłaby udział lokalnych dostawców z Polski w łańcuchu dostaw koncernu, otwierając dla nich nowe rynki, co przełożyłoby się na rozwój naszego przemysłu lotniczego i obronnego. „Na razie lista grup produktów dostarczanych do Airbusa z Polski (głównie przez spółki należącego do zagranicznych firm matek) obejmuje zaledwie 50 pozycji, w porównaniu z 378 z Hiszpanii, 1109 z Niemiec czy 2042 w przypadku Francji” – pisze dziennik.

Źródło: Rzeczpospolita, PAP

Oprac. GS