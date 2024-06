EU ETS 2, czyli będzie zielono, ale ubogo

Zrujnowanie budżetów polskich rodzin, doprowadzenia części obywateli do biedy i „skansen Europa” – tak nasi rozmówcy komentują skutki wprowadzenia podatku od emisji, który już w 2027 roku zacznie obowiązywać, a obejmie wszystko i wszystkich w imię ratowania klimatu czyli realizacji unijnego Zielonego Ładu – pisze Agnieszka Łakoma na portalu wPolityce.pl

To reakcja na najnowszy raport ”Analiza wpływu ETS2 na koszty życia Polaków” na temat skutków wprowadzenia nowego systemu handlu emisjami – EU ETS 2, jaki obejmie transport, budownictwo i ciepłownictwo. W praktyce chodzi o podatek węglowy czyli od emisji CO2, który będzie doliczany do paliwa, węgla, gazu, oleju opałowego. Autorzy raportu Marcin Izdebski i Wanda Buk wyliczyli, że przeciętna polska rodzina w latach 2027-2030 z powodu tego podatku będzie musiała zapłacić za ogrzewanie domu gazem przynajmniej o 6,3 tys. zł więcej, a w latach 2027-2035 - ponad 24 tys. zł. Jeśli ktoś korzysta pieca węglowego, jego wydatki w tym czasie wzrosną odpowiednio o ponad 10 tys. zł i ponad 39 tys. zł. Podatek od emisji zostanie doliczony także do każdego litra paliwa (benzyny i oleju napędowego).

Widmo drożyzny zagląda w oczy

Była minister klimatu i środowiska Anna Łukaszewska-Trzeciakowska wskazuje, że wyliczenia w raporcie są i tak optymistyczne, ponieważ uwzględniono wycenę pozwoleń na emisję na 45 euro za tonę CO2. – A nawet Komisja Europejska ma już analizy wskazujące na to, że będą coraz droższe, a zatem te koszty i obciążenia polskich rodzin jeszcze się zwiększą – mówi.

EU ETS 2 doprowadzi część obywali do biedy, szczególnie uderzy w rodziny o najniższych dochodach i ludzi starszych. Obawiam się, że będą się zastanawiać, czy grzać czy jeść. A część ludzi będzie zimą mieszkać w niedogrzanych domach - dodaje Anna Łukaszewska-Trzeciakowska.

Anna Łukaszewska-Trzeciakowska wskazuje też na dodatkowy problem, czyli że wraz z nowym systemem ETS w górę pójdą praktycznie wszystkie ceny towarów i usług, bo tak cena gazu jak paliwa ma na nie olbrzymi wpływ.

To nie jest tylko uderzenie w nasze portfele i budżety gospodarstw domowych, ale w całą gospodarkę, bo trzeba także brać pod uwagę wzrost inflacji - dodaje była minister klimatu i środowiska. I przypomina również, że oprócz wysokich kosztów ogrzewania i transportu społeczeństwo będzie zmuszone ponosić wydatki na docieplenia i termomodernizację budynków, której w raporcie nie uwzględniono.

Oprac. Sek