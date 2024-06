20 lat w Unii, 20 razy większy rynek magazynowy

Od momentu akcesji Polski do Unii Europejskiej rynek magazynowy w kraju przeżył wyjątkowy rozwój, zwiększając swoje zasoby z 1,6 miliona m² w 2004 roku do imponujących 34 milionów m² obecnie. Eksperci JLL podkreślają kluczową rolę, jaką odegrał rozwój infrastruktury drogowej, umożliwiający ekspansję tego sektora na nowe regiony kraju.

Jeszcze przed wejściem Polski do Unii Europejskiej wzrost rynku magazynowego koncentrował się głównie w Warszawie, ale po 2004 roku dynamika rynku przeniosła się również do Wrocławia, Wielkopolski i Polski Centralnej.

Rok 2004 można uznać za kamień milowy w rozwoju tego sektora. Rynek magazynowy w Polsce osiągał wtedy 1,6 miliona m² powierzchni, wynosiła sama Warszawa odpowiadała za 63%. Po wejściu Polski do Unii Europejskiej nastąpiło mocne przyspieszenie rozwoju tego sektora, obserwowaliśmy rozwój takich regionów jak okolice Wrocławia, Wielkopolska czy Polska Centralna - mówi Maciej Kotowski, Dyrektor w Dziale Badań Rynku

Później jednak nastało spowolnienie związane z globalnym kryzysem gospodarczym. Przełomowym momentem okazały się umowy z Amazonem, które sprawiły, że wszystkie rynki z 5 największych aglomeracji przekroczyły milion metrów kwadratowych, stając się znaczącymi punktami rozwoju dla sektora magazynowego.

Dalsze znaczące zmiany

Przez lata dynamicznie rozwijały się firmy produkcyjne i logistyczne, które zainicjowały dalsze znaczące zmiany. Motorem napędowym był przełomowy rok 2012, który przyniósł liczne inwestycje związane z organizacją turnieju Euro 2012, w tym budowę nowych autostrad i odcinków dróg ekspresowych, zaś rok 2015 to dodatkowe 3 tysiące kilometrów dróg szybkiego ruchu. Obecnie większość istniejących dróg cieszy się zainteresowaniem deweloperów.

Co ciekawe, polski rynek magazynowy jest jednym z najszybciej rozwijających się w Europie, a co za tym idzie – jednym z najmłodszych. Aż 54% istniejących zasobów, stanowią obiekty wybudowane w ciągu ostatnich 5 lat- mówi Maciej Kotowski, Dyrektor w Dziale Badań Rynku

W 2008 roku rynek biurowy wyprzedził rynek magazynowy, zaś w 2018 roku sektor handlowy przejął inicjatywę. Polska, będąca największym rynkiem w regionie, nadal utrzymuje dynamiczny wzrost i posiada duży potencjał dalszego rozwoju.

Rynek magazynowy dzisiaj

W Polsce, na każdego mieszkańca przypada około 0,9 m² powierzchni magazynowej. To jest mniej niż w Niemczech, Czechach oraz znacznie mniej w porównaniu z krajami portowymi, takimi jak Belgia i Holandia. Ponieważ znaczna część popytu na rynku magazynowym w Polsce pochodzi od sąsiadów z Niemiec, kraj ten pełni istotną rolę jako huba logistyczna w Europie Środkowo-Wschodniej. Prognozy wskazują, że w najbliższych latach wskaźnik ten może wzrosnąć do około 1,5 m² na mieszkańca, co oznaczać będzie potrzebę dodatkowych 20 milionów m² powierzchni magazynowej.

Czy można spodziewać się wzrostów?

„Rynek magazynowy w Polsce nadal ma duży potencjał wzrostu,” mówi Maciej Kotowski z JLL. „Prognozy wskazują na możliwość dalszego zwiększenia powierzchni o kolejne 20 milionów m², co umocniłoby pozycję Polski jako strategicznego huba logistycznego w Europie Środkowo-Wschodniej.”

