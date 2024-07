Złoty umacnia się wobec EUR, USD, CHF. Kurs walut

We wtorek rano złoty zyskał na wartości w stosunku do franka szwajcarskiego, euro i dolara. Za euro płacono 4,31 zł, za dolara 4,02 zł, a za franka szwajcarskiego 4,45 zł.

Polska waluta podrożała we wtorek rano względem franka szwajcarskiego o 0,06 proc., za którego płacono 4,45 zł. Kurs złotego w stosunku do dolara wzrósł o 0,17 proc., do 4,02 zł, a wobec euro polska waluta zyskała na wartości o 0,09 proc. Za euro płacono 4,31 zł.

W poniedziałek około godz. 17.20 złoty podrożał w stosunku do euro, dolara i franka szwajcarskiego. Euro kosztowało prawie 4,31 zł, za dolara płacono prawie 4,02 zł, a frank szwajcarski był wyceniany na 4,44 zł.

pap, jb