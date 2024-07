Mercedes-Benz nie chce elektryków. Będą spalinowe

Mercedes-Benz wycofuje się z planów całkowitej elektryfikacji swojej floty do 2030 roku, stawiając na powrót na silniki spalinowe - pisze Berliner Zeitung. To efekt słabnącego popytu na samochody elektryczne w Niemczech i innych krajach europejskich. Niemcy nie chcą elektryków, co wpłynęło na decyzję Mercedesa o zmianie strategii. Kanclerzowi Olafowi Scholzowi nie udało się wprowadzić miliona samochodów elektrycznych na drogi do 2020 roku, a obecnie nabywcy nowych pojazdów w Niemczech nadal nie są zainteresowani.

Polski rząd, dostrzegając opór wobec samochodów elektrycznych, planuje wprowadzenie dopłat w ramach popandemicznego wsparcia gospodarki z funduszy KPO, aby zachęcić Polaków do zakupu takich aut. Jak wiemy, w Polsce nie są jeszcze produkowane na wielką skalę samochody elektryczne.

Mercedes uważa, że większy sens ma inwestowanie w rozwój technologii spalinowych, które wciąż cieszą się dużym zainteresowaniem, szczególnie wśród zamożniejszych klientów

Rynek samochodów elektrycznych w Niemczech odnotowuje stagnację, co zmusiło producentów do rewizji swoich planów. W wywiadzie dla Wirtschaftswoche, szef Mercedesa Ola Källenius wyjaśnił, że firma musi dostosować się do potrzeb rynku.

Nieudana premiera modelu EQS od Mercedesa, który mimo wysokiej ceny i zaawansowanej technologii nie zdobył uznania klientów, przyczyniła się do zmiany kursu firmy. Sprzedaż elektrycznych sedanów spadła o 40 proc. w ubiegłym roku, co dodatkowo wzmocniło decyzję o zwiększeniu nakładów na pojazdy spalinowe.

