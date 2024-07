Na ochronę zdrowia zapłacisz więcej: Tego chce Lewica

Lewica chce w 2026 r. zastąpić składkę zdrowotną 9-proc. podatkiem, nakładanym na płatników PIT i CIT. Dla etatowców i części przedsiębiorców nic się nie zmieni. Liniowcy i ryczałtowy? Może dojść do sytuacji, że będą płacić więcej - ocenił wiceminister zdrowia Wojciech Konieczny w wywiadzie dla money.pl.

W opublikowanym w poniedziałek w money.pl wywiadzie wiceminister zdrowia Wojciech Konieczny był pytany o szczegóły propozycji Lewicy, która chce 9-proc. podatku na służbę zdrowia.

Dla etatowców i części przedsiębiorców nic się nie zmieni, bo w ich przypadku wprowadzimy 9-proc. stawkę tego podatku, czyli tyle, ile dziś wynosi ich składka. Co do liniowców i ryczałtowców, to rzeczywiście może dojść do sytuacji, że będą płacić więcej, gdyż tak jak trzeba płacić podatki, tak trzeba będzie płacić podatek zdrowotny o wysokości 9 proc. Oczywiście podniesie się pewnie krzyk, że to jest pogorszenie ich sytuacji, ale nie do końca tak jest.