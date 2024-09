Turystyczne „mocarstwo” opuszcza finansowy szlaban

Rząd Nowej Zelandii poinformował, że od 1 października niemal trzykrotnie wzrosną opłaty dla turystów z zagranicy. Decyzję tę skrytykował sektor turystyczny w kraju, twierdząc, że wysoki podatek odstraszy odwiedzających.

Podatek dla turystów zagranicznych wzrośnie z 35 do 100 dolarów nowozelandzkich (z 84 do 240 zł) – poinformował rząd w Wellington we wtorkowym oświadczeniu. Z opłat zwolnieni są Australijczycy i podróżni z większości wysp Pacyfiku.

Infrastruktura turystyczna jest przeciążona

„Nowa Zelandia zmaga się z wpływem turystów na środowisko naturalne, a infrastruktura jest przeciążona przez dużą liczbę przybyszów” – napisał w środę portal brytyjskiego dziennika „The Guardian”. Wprowadzona w 2019 roku opłata 35 dolarów okazała się niewystarczająca.

Wyższy podatek gwarantuje, że „zagraniczni turyści przyczyniają się do ochrony cennych obszarów i projektów, takich jak wspieranie bioróżnorodności w parkach narodowych”, twierdzi minister turystyki Matt Doocey, cytowany przez „Guardiana”.

Kluczowy sektor dla gospodarki czeka załamanie?

Branża turystyczna twierdzi jednak, że nowe, wysokie opłaty odstraszą odwiedzających, zwłaszcza że sektor, niegdyś kluczowy dla nowozelandzkiej gospodarki, wciąż stara się podnieść po restrykcjach wprowadzonych w czasie pandemii Covid-19.

Rząd Nowej Zelandii zwiększył również ostatnio koszty wiz turystycznych i zaproponował podniesienie opłat na lotniskach regionalnych – zauważa „Guardian”. W ubiegłym roku Nową Zelandię odwiedziło ponad 3,2 mln turystów, w tym 1,3 mln Australijczyków. Sektor turystyczny odpowiada za ponad 6 proc. PKB kraju.

PAP, sek

»» Odwiedź wgospodarce.pl na GOOGLE NEWS, aby codziennie śledzić aktualne informacje.

»» O bieżących wydarzeniach w gospodarce i finansach czytaj tutaj:

Rząd pogrzebie ostatni program PiS?

Polski superdron! Uderzy w cel odległy o 1000 km

Miał być zasiłek 7 tys. zł, będzie 4 tys. zł. Klapa rządu

»» Rozmowa z byłym szefem Orlenu Danielem Obajtkiem na antenie telewizji wPolsce24 – oglądaj tutaj: