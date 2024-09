W przemyśle dalej „pod kreską”: spadają nowe zamówienia

Nowe zamówienia w przemyśle spadły o 2,1 proc. r/r w sierpniu 2024 r., podał Główny Urząd Statystyczny. W ujęciu miesięcznym odnotowano spadek o 3 proc. Zamówienia na eksport i wywóz wzrosły w sierpniu o 0,6 proc. r/r i spadły o 1,7 proc. w ujęciu miesięcznym.

„Wartość nowych zamówień otrzymanych przez badane przedsiębiorstwa przetwórstwa przemysłowego w sierpniu br. była o 2,1 proc. niższa niż przed rokiem (w tym nieznacznie wzrosły zamówienia na eksport - o 0,6 proc.). O ponad połowę niższe niż w sierpniu ub. roku były nowe zamówienia w produkcji odzieży. Mniejsza niż rok wcześniej była również wartość nowych zamówień m.in. w produkcji: wyrobów farmaceutycznych, metali, urządzeń elektrycznych oraz papieru i wyrobów z papieru (spadki w granicach od ok. 21 proc. do ok. 10 proc.). Wzrosły natomiast w skali roku nowe zamówienia m.in. w produkcji komputerów, wyrobów elektronicznych i optycznych (o ok. 55 proc.), pozostałego sprzętu transportowego (o ok. 36 proc.) oraz maszyn i urządzeń (o ok. 10 proc.)” - czytamy w komunikacie.

Wskaźnik nowe zamówienia w przemyśle służy ocenie przyszłej produkcji i pokazuje rozwój popytu na wyroby i usługi przemysłowe. Zamówienia w przemyśle określane są jako wartość kontraktów (bez VAT) wiążących producenta i stronę trzecią w zakresie dostarczania wyrobów i usług.

W przemyśle wzrosła wydajność

Wydajność pracy w przemyśle, mierzona produkcją sprzedaną na jednego zatrudnionego, wzrosła o 1,4 proc. r/r w styczniu-sierpniu 2024 r., podał GUS.

W tym czasie zatrudnienie spadło o 1 proc., a przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto zwiększyło się o 11,5 proc.

ISBnews, sek

