Berlin zarabia na sąsiadach, a Bruksela nie reaguje

Niemcy nie odpuszczają sąsiadom i podnoszą opłaty za tranzyt gazu przez swoje terytorium, pomimo krytyki i perswazji Komisji Europejskiej. To kolejny przykład na słabość Brukseli wobec unijnego lidera.

Problem jest poważny, a zmagają się z nim przede wszystkim Austria, Węgry i Czechy, które – nie mając terminali morskich LNG, są nadal uzależnione od importu gazu rurociągami z Rosji. Choć po agresji Rosji na Ukrainę Komisja Europejska namawia wszystkie kraje wspólnoty, by sprowadzały błękitne paliwo z innych kierunków, to okazuje się, że władze niemieckie skutecznie do tego zniechęcają.

Bo bez (choćby cichego) przyzwolenia rządu Olafa Scholza spółka zawiadująca potężnymi magazynami gazu w Niemczech nie mogłaby podejmować decyzji o wysokości opłat za tranzyt tego surowca ani tym bardziej o ich podwyższeniu. A podwyżka szykuje się od lipca i to niemała bo – według informacji Euractive - wyniesie 34 proc. (do 2,5 euro za każdą megawatogodzinę przesłanego gazu). Informację tę podała spółka Trading Hub Europe.

Niemcy rekompensują straty

Opłaty za tranzyt to sposób Niemiec na zrekompensowanie własnych strat, jakie poniosły przez zakup drogiego gazu w czasie kryzysu energetycznego po rozpoczęciu wojny – zwłaszcza w 2022 roku. Wówczas – gdy Bruksela zarządziła napełnienie magazynów przed zimą (sezonem grzewczym 2022/23) i wszyscy, których Rosjanie odcięli od swojego gazu – w tym i Niemcy, wyruszyli na poszukiwania surowca, godząc się na warunki stawiane przez dostawców. A wiadomo – skoro jest kryzys, to jest tez drogo. Gdy okazało się, że dwie ostatnie zimy były stosunkowo łagodne, a popyt na gaz mniejszy niż się spodziewano, Niemcy zostali z drogim (kupionym w kryzysie po wysokich cenach), niesprzedanym gazem. W tej sytuacji władze najwyraźniej uznały, że straty zmniejszą - podnosząc stawki krajom sąsiednim. I nie pomogły ani apele rządów w Wiedniu i Budapeszcie, ani urzędników brukselskich.

Straty spółki są znaczące, bo – według Euractive – „w 2022 roku kupiła około 50 TWh gazu po średniej cenie ok. 175 EUR/MWh za zatłoczenie do magazynów”, ale jedną czwartą udało się sprzedać za połowę ceny (zakupu), a resztę - za mniej niż jedną trzecią.

W kwietniu, gdy pojawiły się informacje, że Niemcy „ściągnęły” z sąsiadów miliard euro za tranzyt, media europejskie zapowiadały możliwość wszczęcia postępowania przez KE przeciwko władzom w Berlinie za naruszenie unijnych przepisów. Ale zapowiedź podwyżek opłat od lipca oznacza, że nic z tego nie będzie i Berlin nie boi się ani gróźb Brukseli ani skarg sąsiadów. Zwłaszcza, że problem był omawiany na spotkaniach ministrów odpowiedzialnych za klimat i energię państw UE, ale bez efektu. Nawet komisarz ds. energii Kadri Simson podjęła sprawę, twierdząc, że opłata zagraża solidarności Unii Europejskiej.

Działania Berlina blokują odejście od dostaw gazu… z Rosji

Tymczasem sprawa ma jeszcze dodatkowy wymiar, gdyż formalnie kraje unijne mają zaprzestać importu surowców z Rosji w 2027 roku – taką strategię przyjęto w maju 2022 roku. Kosztowny tranzyt gazu przez Niemcy skutecznie zniechęca zwłaszcza Austrię i Węgry do dywersyfikacji, skoro dostawy rosyjskie, które - via Ukraina – trwać będą do końca tego roku, są tańsze.

Agnieszka Łakoma

