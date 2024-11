COP29 w cieniu amerykańskich wyborów

Rozpoczęty dziś szczyt klimatyczny w Baku nie będzie ani przełomowy, ani decyzyjny. Tym bardziej, że Donald Trump zamierza wyprowadzić USA z Porozumienia Paryskiego, a inni światowi przywódcy nie przyjechali na obrady.

Przewodniczący konferencji organizowanej pod egidą ONZ Mukhtar Babayev otwierając ją, stwierdził, że to „moment prawdy dla Porozumienia Paryskiego”. Tego które dziewięć lat temu wyznaczyło kierunek walki świata z emisjami i działań, by nie dopuścić do wzrostu temperatury na ziemi powyżej półtora stopnia Celsjusza. Babajew na otwarciu obrad – jak informuje portal euronews.com – wskazał także na konieczność zorganizowania finansowania dla krajów rozwijających, w efekcie którego mogłyby one odejść od paliw kopalnych. I choć to miał być główny temat tegorocznego, trwającego do 22 listopada, szczytu, wiadomo już, że o podjęciu jakichkolwiek wiążących decyzji praktycznie ma mowy.

Na klimat potrzebny bilion dolarów rocznie

I chodzi nie tylko to, że Baku ominęli czołowi politycy, jak choćby szefowa Komisji Europejskiej czy liderzy Kanady, RPA i Brazylii, ale także dlatego, że wyjątkowo trudno ustalić i uzgodnić, kto i ile miałby ostatecznie przeznaczyć na pomoc dla państw biedniejszych na ich walkę z globalnym ociepleniem. Szczególnie gdy gospodarka unijna nie kwitnie, a Chiny nie są zainteresowane, by finansować inne kraje. Zaś w grę wchodzą olbrzymie kwoty - nawet bilion dolarów rocznie, biorąc pod uwagę oczekiwania państw rozwijających się. O uzgodnienie nowych zasad finansowania apelował dziś także sekretarz wykonawczy ramowej konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu Simon Stiell przemawiając na otwarciu COP.

Według euronews.com, szef ONZ ds. klimatu oczekiwałby też, by uczestnicy podjęli zobowiązania do ograniczenia emisji gazów cieplarnianych. Jego zdaniem „nadszedł czas, aby pokazać, że globalna współpraca nie wyczerpuje się”. Podobnie przewodniczący COP Mukhtar Babayev zaproponował zwiększenie ambicji klimatycznych i chciałby, by państwa złożyły dodatkowe obietnice.

Sekretarz wykonawczy ramowej konwencji ONZ w sprawie zmian klimatu Simon Stiell na forum COP29 / autor: PAP/EPA/IGOR KOVALENKO

Finansowe gry wokół klimatycznego szczytu

Trump uważa kryzys klimatyczny za mistyfikację i oszustwo

Te propozycje także są mało realne szczególnie, że jest już przesądzone wyjście Stanów Zjednoczonych z Porozumienia Paryskiego, gdy tylko Donald Trump obejmie urząd prezydenta USA. Nowy przywódca amerykański uważa kryzys klimatyczny za mistyfikację i oszustwo, i także w czasie kampanii wyborczej wielokrotnie podkreślał, ze jego kraj powinien wykorzystywać zasoby, które ma czyli ropę i gaz. W tym kontekście Politico wskazuje, że formalnie w dopiero w rok po złożeniu wniosku do ONZ USA oficjalnie przestałyby być uczestnikiem porozumienia klimatycznego. Jednak powołując się na analityków portal dodaje, że do tego czasu „administracja Trumpa może zignorować wcześniejsze zobowiązania”, jakie przyjął prezydent Joe Biden. Poza tym w 2025 roku zapewne Waszyngton nie przedstawi nowych planów zwiększających redukcję emisji dwutlenku węgla. A przypomnijmy, że nowe plany w tym zakresie powinny w lutym przyszłego roku przedstawić kraje – sygnatariusze Porozumienia Paryskiego.

Bez udziału USA w umowach klimatycznych pomysły na radykalne przyśpieszenie walki z globalnym ociepleniem będą praktycznie nierealne, bo inne kraje i regiony musiałyby wziąć na siebie dodatkowy ciężar ograniczenia gazów cieplarnianych, skoro Stany Zjednoczone są w gronie największych emitentów na świecie. A trend wyznaczony przez Donalda Trumpa, by zwiększać wydobycie ropy i gazu w najbliższych latach, oznaczać może wzrost emisji CO2 zamiast spadku, który planował ustępujący prezydent Joe Biden.

