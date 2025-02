Groźna agenda klimatyczna

Zielony Ład prowadzi do dalszej degradacji gospodarczej krajów unijnych, w tym Polski, dlatego musi być zmieniony albo rząd powinien go wypowiedzieć – ocenia Stowarzyszenie Weteranów „Solidarności” Ursus.

To kolejny apel i krytyczna ocena najważniejszej unijnej strategii, która zakłada redukcję emisji na kontynencie tak, by w połowie wieku stał się on neutralny dla klimatu. Szybka dekarbonizacja i przejście na odnawialne źródła jest wielkim i kosztownym wyzwaniem gospodarczym i choć dotychczas nie przynosi spodziewanych efektów, to jednak Europejski Zielony Ład jest priorytetem na najbliższą pięciolatkę dla nowej, powołanej w grudniu Komisji Europejskiej.

Stowarzyszenie apeluje „do organizacji i wszystkich, dla których ważne jest dobro Polski i jej przyszłych pokoleń o przyłączenie się do naszego stanowiska i inicjowanie działań na rzecz zmuszenia rządu do wycofania się z Zielonego Ładu”. Wskazuje, że wypowiedzenie tej agendy „będzie miało dużo mniejsze negatywne skutki niż próba realizacji jej postanowień”. Autorzy apelu wskazują także, że „głęboki kryzys ekonomiczny, który obecnie przeżywa Unia Europejska jest w dużej mierze konsekwencją realizowanej przez władze UE błędnej polityki klimatycznej prowadzącej do marginalizacji gospodarki europejskiej w systemie światowej gospodarki”. I przypominają, że unia miała plan, by w 2020 roku prześcignąć Stany Zjednoczone pod względem PKB, a tymczasem wynosi tylko około 50 procent.

To jeden z wielu przykładów, który ilustruje fatalne skutki realizacji polityki klimatycznej w krajach Unii – uważa Stowarzyszenie.

Te opinie wpisują się w kompleksową negatywną opinię Związku Zawodowego „Solidarność” na temat Zielonego Ładu. Przypomnijmy, że związkowcy domagają się ogólnokrajowego referendum w tej sprawie. Jednocześnie krytykują działania polskiego rządu, którego urzędnicy przygotowali Krajowy Plan w dziedzinie Energii i Klimatu, wpisujący się w unijną agendę klimatyczną. Przypomnijmy, że Plan zakłada szybkie ograniczenie roli węgla w energetyce, choć obecnie to elektrownie opalane tym paliwem dostarczają blisko 60 proc. potrzebnej w kraju energii bez względu na warunki pogodowe. Natomiast na koniec to źródła odnawialne mają wytwarzać 56 proc. energii, mimo że są niestabilne bo zależne od wiatru i słońca. Raport przygotowany na zlecenie Zarządu Regionu Śląsko-Dąbrowskiego NSZZ „Solidarność” wskazuje, że nie tylko „błędy merytoryczne dyskwalifikują Plan” i „czynią go nierealnym” ale także, że próby jego wdrażania „mogą doprowadzić do zakłócenia ciągłości zasilania w energię elektryczną oraz poważnych strat gospodarczych i naruszenia zasad bezpieczeństwa energetycznego w Polsce”.

Agnieszka Łakoma