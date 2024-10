Te produkty nigdy się nie przeterminują

Zgodnie z obowiązującymi normami, każdy produkt spożywczy dostępny na rynku musi posiadać określoną datę przydatności do spożycia. Istnieją jednak produkty, które mimo wskazania rekomendowanego terminu spożycia, praktycznie nie ulegają zepsuciu, pod warunkiem ich prawidłowego przechowywania.

Codzienne przyprawy

Sól oraz cukier to produkty, które mogą być przechowywane przez niemal nieograniczony czas, jeśli zabezpieczone są przed wilgocią. Choć cukier może z czasem utracić pewne walory organoleptyczne, a oba te produkty mogą ulec zbryleniu, nie wpływa to jednak na ich zdatność do spożycia. Zjawisko zbrylania jest wynikiem obecności wilgoci w otoczeniu, jednak nie stanowi zagrożenia dla ich dalszego użytkowania.

Miód – „płynne złoto”

Miód, dzięki swoim naturalnym właściwościom bakteriobójczym i konserwującym, również może być spożywany przez bardzo długi czas. Z czasem może przejść proces krystalizacji, który jest naturalny i nie wpływa na smak ani zapach produktu. Należy jednak uważać na możliwość fermentacji miodu, która może wystąpić, gdy jego zawartość wody przekroczy 18 proc. Proces fermentacji prowadzi do przekształcenia glukozy w alkohol i dwutlenek węgla, co skutkuje zmianą smaku i zapachu miodu. W takim przypadku miód traci swoje właściwości i nie nadaje się do spożycia.

Ocet i sól należą do produktów „wiecznotrwałych” / autor: Pixabay

Alkohol i ocet

Alkohol, pomimo upływu czasu, nie ulega zepsuciu. Możliwa jest jedynie utrata jakości oraz zmniejszenie procentowej zawartości alkoholu, co nie wyklucza jego dalszego wykorzystania. Należy jednak pamiętać, że nawet starszy alkohol może być równie szkodliwy dla zdrowia jak świeży. Ocet, przy odpowiednim przechowywaniu (w szklanej butelce, z dala od światła i ciepła), również może być przechowywany przez długi czas. Dopiero po częściowym odparowaniu mogą pojawić się pierwsze oznaki jego starzenia.

Produkty takie jak makaron, kasze czy ryż charakteryzują się długim okresem przydatności do spożycia / autor: Pixabay

Suche produkty zbożowe i przyprawy

Produkty takie jak makaron, kasze czy ryż charakteryzują się długim okresem przydatności do spożycia, który może wynosić nawet 8-10 lat. Należy jednak pamiętać, że po tym czasie mogą stracić swoje walory smakowe, dlatego kluczowe jest ich odpowiednie przechowywanie w suchych i chłodnych warunkach.

Również suszone przyprawy mogą zachować swoją trwałość przez długi okres, jednak po przekroczeniu daty minimalnej trwałości mogą utracić swój smak i aromat, co wpływa na ich jakość w zastosowaniach kulinarnych.

Warto wiedzieć, jak wiele produktów, które przechowujemy w domowych spiżarniach przy odpowiednim przechowywaniu może być spożywanych przez bardzo długi czas. Nawet po upływie wskazanej daty minimalnej trwałości.

Filip Siódmiak

»» Inne porady dotyczące zdrowia i diety czytaj tutaj:

Jedząc, nie spieszmy się. Nie warto

Przez ten błąd nie chudniesz! Dietetyk radzi

„Bez cukru”, a „bez dodatku cukru”. Rozumiesz różnicę?

»» Odwiedź wgospodarce.pl na GOOGLE NEWS, aby codziennie śledzić aktualne informacje.