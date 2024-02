Tak przechowuj wędliny, a zachowasz ich świeżość dłużej

Prawidłowe składowanie oraz przechowywanie żywności to główne czynniki wpływające na czas utrzymania ich świeżości, pożądanej jakości oraz bezpieczeństwa wynikającego z ich spożycia.

Różne produkty spożywcze wymagają odmiennego sposobu zapewnienia im możliwie najdłuższego czasu zachowania swojej świeżości. Wędliny oraz inne przetwory mięsne należą bowiem do żywności szybko psującej się. Zobacz jak poprawnie ją przechowywać oraz jakich błędów unikać.

Jak tego nie robić?

Bardzo częstym zjawiskiem w gospodarstwach domowych jest zwykła zmiana wyglądu wędlin. Pod wpływem wielu czynników zaczyna robić się ona obślizgła oraz tracić swoją charakterystyczną barwę. Odpowiada za to między innymi temperatura, w której jest przechowywana, ale też opakowanie. I z tego względu bardzo dużym błędem jest trzymanie wędliny w foliowych workach lub w fabrycznym opakowaniu. Znacząco utrudnia to bowiem dostęp powietrza oraz powoduje, iż środowisko, w którym znajduje się nasza wędlina staje się wilgotne. Przyspiesza to rozwój oraz namnażanie się drobnoustrojów, a także pleśni, czego konsekwencją jest niezdatność do spożycia.

Należy także pamiętać o tym, że w sytuacji, kiedy jeden plasterek wykazuje objawy zepsucia, należy wyrzucić całość, ponieważ najprawdopodobniej doszło do rozprzestrzenienia się patogenów na resztę opakowania.

Jak przechowywać?

Po pierwsze, po powrocie do domu wędlinę należy niezwłocznie umieścić w lodówce. W przypadku soczystych wędlin, które są szczególnie podatne na psucie się, dobrze sprawdzi się na przykład owinięcie jej pergaminem do żywności. Z powodzeniem nada się również szklany pojemnik.

Nowsze modele lodówkę mają wbudowaną funkcję rozmieszczenia temperatur w zależności od półki. Wędlinę najlepiej położyć na środkowej półce, gdzie temperatura oscyluje w okolicach 4-7 stopni Celsjusza. Świeże wędliny można przechowywać do trzech dni, natomiast suche i podsuszone w dobrym stanie przetrwają nawet miesiąc.

Miejmy też na uwadze, że każda zbyt długo leżąca wędlina w końcu się zepsuje, nawet mimo odpowiedniego przechowywania. Nie warto zatem kupować jej na zapas. Co ciekawe, wędlina w kawałku psuje się wolniej niż ta w plasterkach. A co ze śliskim nalotem? To bezsprzeczny sygnał, aby należy ją niezwłocznie wyrzucić.

