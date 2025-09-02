Uzyskaj 100 tys. bezzwrotnego wsparcia od ARiMR. Dziś ruszył nabór

Do 100 tys. zł można otrzymać na inwestycje dotyczące ochrony stada przed afrykańskim pomorem świń (ASF). Wnioski od hodowców przyjmowane są od 2 września do 1 października br. - poinformowała Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Dla kogo?

Pomoc finansowa skierowana jest do rolników, którzy mają gospodarstwo rolne i prowadzą chów lub hodowlę metodami konwencjonalnymi, posiadając nie mniej niż 50 świń lub metodami ekologicznymi, hodując co najmniej 27 świń, lub na hodowlę dowolnej liczby świń ras rodzimych lub świń ras czystych.

Warunek

Rolnik w dniu złożenia wniosku musi mieć ukończone 18 lat i posiadać numer identyfikacyjny producenta.

Przeznaczenie pieniędzy

Pozyskane środki będzie można przeznaczyć m.in. na: wykonanie ogrodzenia, utworzenie zadaszonej niecki dezynfekcyjnej, wyposażenie gospodarstwa rolnego w urządzenia do dezynfekcji, zapewnienie utrzymywania świń odrębnie od innych zwierząt, budowę lub przebudowę magazynu do przechowywania słomy, posadowienie silosu na paszę gotową lub zboże przeznaczone na paszę.

Refundacja 80 proc. kosztów

Jak zaznaczono w komunikacie ARiMR, pomoc udzielana będzie w formie refundacji 80 proc. kosztów kwalifikowanych lub ryczałtu – w przypadku inwestycji związanych z budową ogrodzenia, montażem bramy czy furtki.

W ramach Wspólnej Polityki Rolnej

Wsparcie dla producentów trzody realizowane jest w ramach Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027.

Wnioski

Wnioski o przyznanie pomocy można składać wyłącznie przez Platformę Usług Elektronicznych ARiMR.

