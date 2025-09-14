AKTUALIZACJA
Groźny incydent. Samolot przy lądowaniu wypadł z pasa
Samolot Enter Air lecący z Antalyi podczas lądowania na lotnisku Kraków Airport wypadł z pasa. Prawie 200 osób podróżujących samolotem zostało bezpiecznie ewakuowanych do terminalu. Wszystkie odloty i lądowania zostały wstrzymane do godz. 18.
Jak wynika z informacji przedstawicieli portu w podkrakowskich Balicach, samolot polskich linii czarterowych Enter Air podczas lądowania wypadł z pasa startowego i zatrzymał się na pasie zieleni.
Jak przekazała rzecznika prasowa Kraków Airport Monika Chylaszek, samolotem podróżowało około 190 osób. Wszyscy pasażerowie zostali ewakuowani i przewiezieni do terminala lotniskowego.
Ze wstępnych informacji, które mamy, nikomu nic poważnego się nie stało - podkreśliła przedstawicielka portu.
Na miejscu działała m.in. lotniskowa straż pożarna.
Rzeczniczka Kraków Airport przekazała, że operacje lotnicze zostały wstrzymane na ok. 2 godziny. Rejsy z Zurychu, Wenecji, Palermo, Memmingen i Bazylei zostały przekierowane na lotnisko w Katowicach.
PAP
