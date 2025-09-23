Informacje
PUP / autor: Fratria
PUP / autor: Fratria

GUS właśnie ogłosił. „Wzrosła stopa bezrobocia w Polsce”

Zespół wGospodarce

Zespół wGospodarce

Portal informacji i opinii o stanie gospodarki

  • Opublikowano: 23 września 2025, 10:43

    Aktualizacja: 23 września 2025, 11:11

  • Powiększ tekst

Stopa bezrobocia w sierpniu 2025 r. wyniosła 5,5 proc., wobec 5,4 proc. miesiąc wcześniej - podał Główny Urząd Statystyczny.

Niepokojące dane. Wzrasta liczba bezrobotnych

Jak podał GUS, liczba bezrobotnych zarejestrowanych w urzędach pracy wyniosła w sierpniu 856,3 tys. wobec 830,6 tys. miesiąc wcześniej.

Liczba nowo zarejestrowanych bezrobotnych wyniosła 96,8 tys. wobec 108,4 tys. poprzednio.

»» Odwiedź wgospodarce.pl na GOOGLE NEWS, aby codziennie śledzić aktualne informacje

»» O bieżących wydarzeniach w gospodarce i finansach czytaj tutaj:

pap, jb

Miliardowy przetarg ustawiony pod Niemców?

Bruksela już wyciąga ręce po nasze oszczędności

Złoto: pierwsza linia przetrwania

»»Terminal promowy w Gdyni w obcych rękach, czyli repolonizacja według Tuska – oglądaj w telewizji wPolsce24

Dziękujemy za przeczytanie artykułu!

Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.

Powiązane tematy

Zapraszamy do komentowania artykułów w mediach społecznościowych