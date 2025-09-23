Budowa domu na nowych zasadach. "Tylko w tych strefach"
Wiosna 2026 zapowiada się gorąco na rynku budowlanym. Z jednej strony prognozowany jest wzrost inwestycji – sprzyjają temu lepsze warunki kredytowe i moda na mniejsze, energooszczędne domy. Z drugiej – 1 lipca przyszłego roku wejdą w życie nowe przepisy planistyczne, które mogą na długi czas zablokować budowę na części działek.
Do tego momentu obowiązywać będą dotychczasowe zasady. Warto więc zadbać o decyzję o warunkach zabudowy (WZ), jeśli działka nie jest objęta miejscowym planem.
Zniknie studium uwarunkowań
Po zmianach zniknie studium uwarunkowań, zastąpi je plan ogólny, a warunki zabudowy będzie można uzyskać wyłącznie dla nieruchomości położonych w wyznaczonych strefach. Co więcej, będą one ważne tylko przez pięć lat – jeśli budowa nie ruszy w tym czasie, procedurę trzeba będzie przechodzić od nowa.
Bez planu ani rusz
Eksperci ostrzegają: działki bez Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego i bez prawomocnej decyzji WZ mogą stracić możliwość inwestycyjne aż do uchwalenia nowego planu. Dlatego inwestorzy planujący budowę powinni działać szybko – zarówno w kwestii projektu, jak i finansowania. Odpowiednio wcześnie przygotowany kredyt hipoteczny oraz sprawdzony projekt domu to fundament spokoju w nadchodzących latach.
