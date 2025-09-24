Wołowina drożeje, eksport rośnie. Co się dzieje?

Na światowych giełdach mięso wołowe sukcesywnie drożeje – w Polsce w ciągu minionego roku jego ceny zwiększyły się aż o 40 proc. Choć pogłowie bydła spada, eksport utrzymuje się na rekordowym poziomie i obejmuje aż 90 proc. krajowej produkcji.

Produkujemy około 600 tys. ton wołowiny rocznie, z czego większość trafia za granicę. W pierwszym półroczu br. Polska sprzedała 280 tys. ton wołowiny i cielęciny – o 4 proc. więcej niż rok wcześniej. Wartość eksportu sięgnęła 7,4 mld zł, co oznacza wzrost aż o jedną trzecią. Polska jest piątym producentem wołowiny w UE – za Francją, Niemcami, Hiszpanią i Włochami. Głównymi odbiorcami naszego mięsa pozostają Włochy, Niemcy, Hiszpania, Niderlandy i Francja, a poza UE – Turcja i Wielka Brytania.

Słabsze prognozy dla produkcji

W 2024 roku światowa produkcja wołowiny osiągnęła rekordowe 61 mln ton, ale w 2025 r. przewidywany jest nieznaczny spadek. Przyczyną są rosnące koszty hodowli, zmiany klimatyczne i nieracjonalna polityka środowiskowa. W Europie ich skutki szczególnie mocno odczuwają Francja, Niemcy, Hiszpania i Włochy, gdzie od lat pogłowie bydła maleje najbardziej.

Polska korzysta na eksporcie

Mimo spadku liczby stad w Polsce, rosnący eksport stabilizuje sytuację sektora. Na jego siłę wpływają konkurencyjne ceny, dobra reputacja polskiej wołowiny oraz rozwój rynków pozaunijnych. Eksperci przewidują, że mimo trudnych warunków produkcyjnych, nasz kraj – dzięki elastyczności producentów i silnemu popytowi zagranicznemu – ma szansę dalej umacniać swoją pozycję na globalnym rynku wołowiny.

PAP, Oprac. GS

»» Odwiedź wgospodarce.pl na GOOGLE NEWS, aby codziennie śledzić aktualne informacje

»» O bieżących wydarzeniach w gospodarce i finansach czytaj tutaj:

Miliardowy przetarg ustawiony pod Niemców?

Bruksela już wyciąga ręce po nasze oszczędności

Złoto: pierwsza linia przetrwania

»»Terminal promowy w Gdyni w obcych rękach, czyli repolonizacja według Tuska – oglądaj w telewizji wPolsce24