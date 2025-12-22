Sondaż: miażdżące wyniki dla rządu Tuska

Aż 57 proc. Polaków jest niezadowolona z działań rządu Donalda Tuska - wynika z sondażu przygotowanego przez pracownię Social Changes dla telewizji wPolsce24. Podobnie, bo 58 proc. badanych uważa z kolei, że sprawy w Polsce idą w złym kierunku – podaje portal wPolityce.pl.

Czy Polacy są zadowoleni z działań rządu?

To pierwsze dwóch pytań, które zadano ankietowanym.

I tak okazuje się, że 31 proc. Polaków jest zdecydowanie niezadowolonych, 26 proc. raczej niezadowolonych, 29 proc. raczej zadowolonych, a tylko 4 proc. jest zdecydowanie zadowolonych. 10 proc. badanych nie ma w tej kwestii zdania.

Daje to 57 proc. Polaków, którzy są niezadowoleni z działań rządu Tuska, tylko 33 proc. zadowolonych.

Czy sprawy w Polsce idą w dobrym kierunku

Kolejne pytanie dotyczyło tego, czy Polacy uważają, że sprawy w kraju idą w dobrym kierunku.

Z badania wynika, że 43 proc. uważa, że „raczej nie”, 15 proc., że „zdecydowanie nie”, 28 proc., że „raczej tak”, a tylko 4 proc., że „zdecydowanie tak”. 10 proc. ankietowanych „nie wie”.

Zatem 58 proc. Polaków uważa, że sprawy w kraju idą w złą stronę. 32 proc. uważa zaś, że w dobrą.

