Potop w JSW. Biegły nie podpisał się pod sprawozdaniem
Biegły rewident odmówił wyrażenia wniosku z przeglądu sprawozdania finansowego Jastrzębskiej Spółki Węglowej za pierwsze półrocze 2025 r. - poinformowała spółka w poniedziałkowym raporcie bieżącym.
Biegły umowy ręce od uśmiechniętej Polski
„Biegły rewident w trakcie przeglądu nie był w stanie ocenić zasadności niektórych założeń przyjętych w prognozach finansowych, na których zarząd spółki oparł ocenę możliwości kontynuowania działalności oraz ocenić przedstawionych dowodów w tym zakresie, a tym samym wyciągnąć wniosku czy sporządzenie śródrocznego skróconego jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego przy założeniu kontynuacji działalności jest zasadne” - podała JSW.
JSW upadnie za rządów Tuska?
Zarząd sporządził sprawozdania finansowe przy założeniu kontynuacji działalności oraz stwierdził, że występuje znacząca niepewność, która może budzić poważne wątpliwości co do zdolności spółki i jej grupy kapitałowej do kontynuacji działalności.
Gigantyczna strata! Gdzie są pieniądze?
2024 r. grupa JSW zamknęła stratą netto 7,3 mld zł, wobec niespełna 1 mld zł zysku rok wcześniej.
Model finansowy przygotowany przez zarząd nie jest skuteczny?
Utrzymanie płynności finansowej przez JSW i jej grupę wymaga podjęcia szeregu działań mających na celu poprawę efektywności operacyjnej oraz działań mających na celu zapewnienie płynności finansowej w okresie kolejnych 12 miesięcy.
Zgodnie z komunikatem działania te są jednak uzależnione od decyzji stron trzecich, dotyczących zwrotu składki solidarnościowej, co ciekawe - „zawarcia porozumień płacowych” ze stroną społeczną, odroczenia płatności składek ZUS oraz zmiany harmonogramu płatności zadłużenia z tytułu kredytów.
Pieniądze. Skąd? Z wypracowanych oszczędności
Dotąd podstawowym źródłem pokrywania ujemnego salda operacyjnego JSW są środki zaoszczędzone w funduszu stabilizacyjnym (FIZ). JSW sięga po nie od ubiegłego roku; kolejne umorzenia certyfikatów FIZ odbywały się w ostatnich miesiącach.
Koło ratunkowe wobec fatalnych decyzji
W kwietniu br. JSW wnioskowała do ZUS o odroczenie terminów płatności składek w wysokości ok. 1,3 mld zł. W tym roku złożyła też dwukrotnie wniosek do MKiŚ o stwierdzenie nadpłaty i zwrot tzw. składki solidarnościowej w wysokości 1,6 mld zł.
W poniedziałek JSW podała w raporcie bieżącym, że tego dnia otrzymała zawiadomienie ZUS o pozytywnym rozpatrzeniu kolejnego wniosku w sprawie odroczenia terminu płatności składek.
JSW podała, że jej miesięczna kwota składek należnych ZUS waha się między 120 mln zł, a 130 mln zł.
O państwowej spółce JSW
JSW jest największym w Europie producentem węgla koksowego, wykorzystywanego do produkcji stali. JSW zapowiadała publikację skonsolidowanego raportu za I półrocze br. na 29 września, a na dzień później konferencję wynikową.
pap, jb
Dziękujemy za przeczytanie artykułu!
Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.