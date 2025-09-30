Potop w JSW. Biegły nie podpisał się pod sprawozdaniem

Biegły rewident odmówił wyrażenia wniosku z przeglądu sprawozdania finansowego Jastrzębskiej Spółki Węglowej za pierwsze półrocze 2025 r. - poinformowała spółka w poniedziałkowym raporcie bieżącym.

Biegły umowy ręce od uśmiechniętej Polski

„Biegły rewident w trakcie przeglądu nie był w stanie ocenić zasadności niektórych założeń przyjętych w prognozach finansowych, na których zarząd spółki oparł ocenę możliwości kontynuowania działalności oraz ocenić przedstawionych dowodów w tym zakresie, a tym samym wyciągnąć wniosku czy sporządzenie śródrocznego skróconego jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego przy założeniu kontynuacji działalności jest zasadne” - podała JSW.

JSW upadnie za rządów Tuska?

Zarząd sporządził sprawozdania finansowe przy założeniu kontynuacji działalności oraz stwierdził, że występuje znacząca niepewność, która może budzić poważne wątpliwości co do zdolności spółki i jej grupy kapitałowej do kontynuacji działalności.

Gigantyczna strata! Gdzie są pieniądze?

2024 r. grupa JSW zamknęła stratą netto 7,3 mld zł, wobec niespełna 1 mld zł zysku rok wcześniej.

Model finansowy przygotowany przez zarząd nie jest skuteczny?

Utrzymanie płynności finansowej przez JSW i jej grupę wymaga podjęcia szeregu działań mających na celu poprawę efektywności operacyjnej oraz działań mających na celu zapewnienie płynności finansowej w okresie kolejnych 12 miesięcy.

Zgodnie z komunikatem działania te są jednak uzależnione od decyzji stron trzecich, dotyczących zwrotu składki solidarnościowej, co ciekawe - „zawarcia porozumień płacowych” ze stroną społeczną, odroczenia płatności składek ZUS oraz zmiany harmonogramu płatności zadłużenia z tytułu kredytów.

Pieniądze. Skąd? Z wypracowanych oszczędności

Dotąd podstawowym źródłem pokrywania ujemnego salda operacyjnego JSW są środki zaoszczędzone w funduszu stabilizacyjnym (FIZ). JSW sięga po nie od ubiegłego roku; kolejne umorzenia certyfikatów FIZ odbywały się w ostatnich miesiącach.

Koło ratunkowe wobec fatalnych decyzji

W kwietniu br. JSW wnioskowała do ZUS o odroczenie terminów płatności składek w wysokości ok. 1,3 mld zł. W tym roku złożyła też dwukrotnie wniosek do MKiŚ o stwierdzenie nadpłaty i zwrot tzw. składki solidarnościowej w wysokości 1,6 mld zł.

W poniedziałek JSW podała w raporcie bieżącym, że tego dnia otrzymała zawiadomienie ZUS o pozytywnym rozpatrzeniu kolejnego wniosku w sprawie odroczenia terminu płatności składek.

JSW podała, że jej miesięczna kwota składek należnych ZUS waha się między 120 mln zł, a 130 mln zł.

O państwowej spółce JSW

JSW jest największym w Europie producentem węgla koksowego, wykorzystywanego do produkcji stali. JSW zapowiadała publikację skonsolidowanego raportu za I półrocze br. na 29 września, a na dzień później konferencję wynikową.

pap, jb