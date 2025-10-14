Polska wołowina trafi na Malediwy

Polska uzyskała możliwość eksportu wołowiny na Malediwy – to kolejny wymagający rynek poza Unią Europejską, który ma wzmocnić pozycję krajowej żywności premium i zwiększyć dywersyfikację sprzedaży. Nasz kraj jest piątym największym producentem wołowiny w Unii Europejskiej, jednak pod względem eksportu plasujemy się na drugim miejscu.

W latach 2023-2024 sprzedaż zagraniczna wołowiny „made in Poland” przekraczała 500 tys. ton rocznie, a wartość eksportu wynosiła dwa i pół miliarda euro. Dotąd na Malediwy trafiały z Polski głównie wody mineralne i napoje gazowane oraz czekolada i wyroby kakaowe. W minionym roku całkowity eksport produktów rolno-spożywczych na ten rynek osiągnął cztery i pół miliona euro. Teraz polska wołowina uzupełni tę ofertę, co – jak wskazuje branża – może wzmocnić dodatnie saldo handlowe i otworzyć drogę do dalszej ekspansji poza teren Wspólnoty. Obecnie nawet 90 proc. krajowej produkcji mięsa wołowego trafia za granicę.

Źródło: Wiadomości Agro (TV wPolsce24)

Oprac. GS