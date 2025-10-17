Parlament Europejski przypilnuje cen żywności?

Parlament Europejski postanowił wziąć stronę rolników i przyjął przepisy mające wyrównać ich pozycję wobec wielkich sieci handlowych.

Nowe regulacje mają zagwarantować uczciwe ceny, obowiązkowe umowy i ochronę produktów pochodzenia zwierzęcego, a także promować lokalną żywność z Unii Europejskiej. Czy rolnicy rzeczywiście będą mieć w ręku mocniejsze karty? A może podejmowane działania są pozorowane i mają zamydlić oczy rolnikom oraz ich kontrahentom?

Walka o uczciwą zapłatę

Po latach narzekań rolników, że sprzedają plony poniżej kosztów, Parlament Europejski powiedział „dość”. Europosłowie przyjęli pakiet przepisów, które mają zapewnić producentom uczciwą zapłatę i pisemne umowy, a w razie wzrostu kosztów – prawo do renegocjacji kontraktów.

Urealnienie cen

Ceny mają odzwierciedlać realne wydatki na energię, paliwo i nawozy. Parlament chce też, żeby to grupy producenckie i spółdzielnie, a nie pośrednicy, stały się głównym partnerem dla handlu. Kolejnym celem są krótkie łańcuchy dostaw i pierwszeństwo dla żywności z Unii Europejskiej – szczególnie tej z chronionymi oznaczeniami geograficznymi.

Grzegorz Szafraniec, Wiadomości Agro wPolsce24

»» Odwiedź wgospodarce.pl na GOOGLE NEWS, aby codziennie śledzić aktualne informacje

»» O bieżących wydarzeniach w gospodarce i finansach czytaj tutaj:

Zielona iluzja groźna dla ludzi i gospodarki

Złota ofensywa Glapińskiego zadziwia świat

W Lidlu rewolucja „na kasie”

»»Świetny pomysł polskiego rolnika! Tak przechytrzył drożyznę Tuska – oglądaj w telewizji wPolsce24