Informacje
Parlament Europejski przypilnuje cen żywności?

Grzegorz Szafraniec

Dziennikarz gospodarczy i publicysta z ponad 20-letnim doświadczeniem. Redaktor naczelny kilku uznanych miesięczników, głównie z sektora handlu i FMCG. Twórca największego portalu internetowego w sektorze retail – wiadomoscihandlowe.pl. Wydawca programów gospodarczych w TVP S.A. oraz Forum Ekonomicznego w Karpaczu w 2023 r.

  • Opublikowano: 17 października 2025, 09:06

    Aktualizacja: 17 października 2025, 09:22

Parlament Europejski postanowił wziąć stronę rolników i przyjął przepisy mające wyrównać ich pozycję wobec wielkich sieci handlowych.

Nowe regulacje mają zagwarantować uczciwe ceny, obowiązkowe umowy i ochronę produktów pochodzenia zwierzęcego, a także promować lokalną żywność z Unii Europejskiej. Czy rolnicy rzeczywiście będą mieć w ręku mocniejsze karty? A może podejmowane działania są pozorowane i mają zamydlić oczy rolnikom oraz ich kontrahentom?

Walka o uczciwą zapłatę

Po latach narzekań rolników, że sprzedają plony poniżej kosztów, Parlament Europejski powiedział „dość”. Europosłowie przyjęli pakiet przepisów, które mają zapewnić producentom uczciwą zapłatę i pisemne umowy, a w razie wzrostu kosztów – prawo do renegocjacji kontraktów.

Urealnienie cen

Ceny mają odzwierciedlać realne wydatki na energię, paliwo i nawozy. Parlament chce też, żeby to grupy producenckie i spółdzielnie, a nie pośrednicy, stały się głównym partnerem dla handlu. Kolejnym celem są krótkie łańcuchy dostaw i pierwszeństwo dla żywności z Unii Europejskiej – szczególnie tej z chronionymi oznaczeniami geograficznymi.

