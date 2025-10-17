Porażka zielonej transformacji

Optymizm Saudyjczyków: ropa i gaz potrzebne będą światu jeszcze przez dekady, odnawialne źródła je uzupełniają, ale nie zastępują.

Jeden z najbardziej wpływowych ludzi naftowego świata – prezes światowego lidera w wydobyciu ropy koncernu Saudi Aramco przekonuje, że rosnące zapotrzebowanie na ropę to sygnał, iż „transformacja energetyczna zakończyła się porażką”.

Amin Nasse mówił o tym w tym tygodniu na Energy Intelligence Forum w Wielkiej Brytanii, a jego wypowiedź cytują media, w tym portal oilprice.com. Jego zdaniem, transformacja energetyczna nie spełniła pokładanych w niej nadziei, stąd następuje znów zwrot w stronę tradycyjnych źródeł energii.

Choć prezes Saudi Aramco nie mówił o konkretnych firmach ani krajach, to nie jest tajemnicą, że największe koncerny nie tylko amerykańskie ale i europejskie, jak Shell czy BP, zmieniają swoje strategie i publikują ostatnio mniej ambitne plany w zakresie inwestycji w odnawialne źródła niż w ostatnich latach. I zwyczajnie stawiają znów na zwiększenie wydobycia ropy i gazu oraz nowe projekty poszukiwawcze.

Trump robi różnicę

Równocześnie nastąpiła radykalna zmiana podejścia do ropy i gazu w Stanach Zjednoczonych po dojściu do władzy Donalda Trumpa, który traktuje te surowce jako kluczowe w zapewnieniu niskich cen energii i jako źródło wpływów z eksportu. Jednocześnie amerykańskie władze (U.S. Energy Information Administration) informują o planowanym podwojeniu możliwości eksportu gazu skroplonego – LNG przez Amerykę Północnej (USA, Kanadę i Meksyk) do 2029 roku.

Do 2030 roku cały ekosystem centrów danych może zużywać nawet czterokrotnie więcej energii elektrycznej niż cała światowa flota pojazdów elektrycznych zasilanych akumulatorami. Amin Nasser

Popyt na energię wyższy dzięki AI

W tej sytuacji nie zaskakują opinie Amina Nassera o zmianie światowej narracji. Przypomniał także, że wielu ekspertów „zrewidowało swoje scenariusze”, a „politycy przyznają, że rzeczywistość transformacji energetycznej znacznie różni się od teorii. Jego zdaniem, popyt na energię będzie rósł gwałtownie dzięki sztucznej inteligencji, a zostanie zaspokojony z wykorzystaniem paliw kopalnych.

Agnieszka Łakoma