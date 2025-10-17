Pierwszy urzędomat w Rzeszowie. Dokumenty bez kolejki

W Rzeszowie uruchomiono pierwszy urzędomat, który pozwala mieszkańcom odebrać dowód rejestracyjny auta o dowolnej porze – 24 godziny na dobę, przez siedem dni w tygodniu. To nowoczesne rozwiązanie, wzorowane na paczkomatach, ma skrócić kolejki i usprawnić obsługę mieszkańców.

Urzędomat został zamontowany przy budynku Wydziału Komunikacji, od strony al. Piłsudskiego. To analogiczne urządzenie jak paczkomat, tyle że na dokumenty. Dzięki niemu każdy, kto jest zabiegany i oszczędność czasu traktuje priorytetowo, może odebrać dowód rejestracyjny bez stresu i czekania w kolejce.

Tysiące wniosków i koniec kolejek

Tylko w 2023 roku mieszkańcy Rzeszowa złożyli prawie 36 tys. wniosków o wydanie dowodu rejestracyjnego, a w tym roku już ponad 28 tys. Rejestracja pojazdów to najczęściej załatwiana sprawa w urzędzie, generująca największe kolejki. Urzędomat ma to zmienić.

Jak działa urzędomat?

Aby skorzystać z urządzenia, należy wcześniej złożyć w urzędzie komplet dokumentów i zaznaczyć chęć odbioru dowodu z urzędomatu. Po wyprodukowaniu dokumentu właściciel otrzyma SMS-a z kodem PIN. Dowód będzie czekał na odbiór przez 48 godzin.

Koszt i przyszłość projektu

Urzędomat, który jest całodobowo monitorowany, kosztował 160 tys. zł. Jeśli rozwiązanie się sprawdzi, ratusz planuje w ten sposób wydawać także inne dokumenty. Podobne urządzenie działa już od dwóch lat w Poznaniu, gdzie cieszy się dużym zainteresowaniem mieszkańców.

Źródło: PAP

Oprac. GS

Rondo Jana Pawła II.

eRzeszow.pl, (mat. prasowe, fot. Tadeusz Poźniak)