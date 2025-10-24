PiS proponuje rewolucję: 500 zł dla każdego Polaka!

Dziś rozpoczęła się konwencja PiS-u w Katowicach pt. „Myśląc Polska”. Dużą uwagę opinii publicznej przykuły materiały konferencyjne umieszczone na stronie PiS-u, ponieważ zawarto w nich szereg konkretnych pomysłów - wśród nich chociażby coroczna waloryzacja 800 plus, wprowadzenie dochodu podstawowego 500 zł dla każdego Polaka czy bon mieszkaniowy do 100 tys. zł za urodzenie trzeciego dziecka - relacjonuje portal wPolityce.pl

We wspomnianym dokumencie, liczącym 552 strony, a tytułowanym jako materiały konferencyjne związany z konwencją „Myśląc Polska”, szereg polityków PiS i ekspertów proponuje różnego rodzaju konkretne zmiany w Polsce. Niektóre z nich już budzą duże zainteresowanie opinii publicznej – pisze portal wpolityce.pl/

Są wśród nich:

-Czterodniowy tydzień pracy dla seniorów lub sześciogodzinny dzień pracy bez zmiany wynagrodzenia;

-Wprowadzenie dochodu podstawowego wynoszącego 500 zł dla wszystkich pełnoletnich Polaków, przy zachowaniu waloryzowanego co miesiąc 800 plus;

-Bon mieszkaniowy do 100 tysięcy złotych za urodzenie trzeciego dziecka, a 40 tysięcy złotych od pierwszego.

»» Więcej o propozycjach programowych Prawa i Sprawiedliwości czytaj na portalu wPolityce.pl w publikacji To będzie program PiS? W dokumencie partii zaproponowano m. in. wypłacanie 500 zł każdemu Polakowi i waloryzację 800 plus

Oprac. sek

»» Odwiedź wgospodarce.pl na GOOGLE NEWS, aby codziennie śledzić aktualne informacje

»» O bieżących wydarzeniach w gospodarce i finansach czytaj tutaj:

Złamane sankcje! Głupota czy zdrada europejskiego biznesu?

Szybciej S1 na Słowację! Otwarto obejście Węgierskiej Górki

Chopin jak Taylor Swift? Kto i jak zarobił na Konkursie Chopinowskim

»»”Największa zbrodnia w rolnictwie!” - wywiad z Jackiem Soską – oglądaj w telewizji wPolsce24