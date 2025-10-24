Szokujące wyniki kontroli! Kto nas nabija w pompy ciepła?

Ponad 94 procent modeli pomp ciepła nie spełnia obowiązujących wymagań - 32 spośród 34 - wynika z tegorocznej kontroli przeprowadzonych przez Krajową Administrację Skarbową (KAS) we współpracy z Urzędem Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) oraz Inspekcją Handlową (IH).

Funkcjonariusze Służby Celno-Skarbowej z oddziałów celnych na terenie całego kraju w ramach kontroli importowanych z krajów trzecich pomp ciepła wraz z inspektorami IH weryfikowali, czy mają one prawidłowo sporządzone: etykiety efektywności energetycznej, karty informacyjne produktu, dokumentację techniczną, oznakowanie, deklarację zgodności.

W wyniku kontroli skierowano do Inspekcji 37 wniosków dotyczących 1241 szt. urządzeń. W przypadku 27 wniosków IH uznała, że 786 szt. pomp ciepła (63,3 proc.) nie spełniało wymagań. W pozostałych 10 wnioskach, IH potwierdziła zgodność z obowiązującymi wymaganiami 455 szt. urządzeń (36,7 proc.).

W tym roku kontroli poddano 34 modele, z czego 32 nie spełniały wymagań (ponad 94 proc.). Natomiast w zeszłym roku służby skontrolowały łącznie 36 modeli pomp ciepła, z których aż 34 nie spełniały wymagań.

Wyniki tegorocznej kontroli pokazują, że skutecznie identyfikujemy i eliminujemy z obrotu produkty, które nie spełniają wymagań unijnych. Ochrona rynku krajowego przed niezgodnymi produktami to nasz priorytet. Jak pokazują dane z tegorocznych działań nadal wykrywamy niepokojąco wysoki odsetek niezgodności – podkreślił szef KAS Marcin Łoboda.

Prezes UOKiK Tomasz Chróstny zaznaczył, że na rynku nie ma miejsca dla produktów, które nie spełniają wymagań. - Dlatego zależy nam, by eliminować je najszybciej jak to możliwe. Dzięki wspólnym działaniom na granicy pompy ciepła, w których wykryliśmy nieprawidłowości, w ogóle nie trafią do sprzedaży i polskich konsumentów – dodał.

