Biznesowa okazja: serbska rafineria w węgierskich rękach

Węgierski koncern MOL wykorzystał możliwości, jakie dają sankcje USA wobec Rosji i przejmie kontrolę na serbską firmą paliwową NIS.

Koncern z Węgier, który jest także m.in. właścicielem sieci stacji paliwowych w naszym kraju, poinformował we wtorek o zawarciu transakcji z rosyjskim koncernem Gazprom Neft. Chodzi o odkupienie pakietu ponad 56 proc. udziałów w firmie NIS, do której należy m.in. jedyna serbska rafineria - Pancevo.

Transakcję muszą zatwierdzić Amerykanie

Teraz zarząd MOL czeka jeszcze na akceptację USA, gdyż od roku serbska firma NIS jest objęta sankcjami, dotyczącymi m.in. zakazu importu ropy rosyjskiej. Władze Serbii kilkanaście lat temu sprzedały Gazpromowi pakiet kontrolny.

Dla koncernu węgierskiego transakcja w Serbii to dobra okazja biznesowa. W oficjalnym komunikacje firma wskazuje, że „oprócz rafinerii ropy naftowej w Pančevie, NIS posiada również sieć detaliczną oraz aktywa poszukiwawczo-wydobywcze” a poza tym „transakcja obejmie także sieć hurtową, logistyczną i detaliczną NIS” czyli niemal 400 stacji paliw w Serbii, Rumunii oraz Bośni i Hercegowinie.

Nie tylko Gazprom Neft sprzedaje swoje zagraniczne aktywa z powodu amerykańskich sankcji, także trwają negocjacje (szczególnie z udziałem amerykańskich potentatów naftowych) w sprawie odkupienia udziałów w spółkach Łukoilu i Rosnieftu, jakie posiadają poza Rosją.

Agnieszka Łakoma

