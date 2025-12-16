Klauzula ochronna w Mercosur - "Polityczna fikcja, która ma jedynie uspokoić opinię"

Parlament Europejski przyjął „klauzulę ochronną” do umowy handlowej z państwami Mercosuru. Klauzula ma chronić unijnych rolników przed spadkiem cen produktów rolnych, takich jak wołowina czy jaja, w wyniku fali napływu produktów z krajów Ameryki Południowej. Jak zauważają posłowie PiS: „mechanizmy mają jedynie uspokoić opinię publiczną”.

Jak podkreśla europoseł Piotr Müller, proponowane przez Komisję Europejską poprawki w postaci „klauzul zabezpieczających” to jedynie symboliczne działania, mające na celu zatuszowanie rzeczywistych problemów.

Takie działania, jego zdaniem, nie zmieniają faktu, że umowa w obecnej formie szkodzi rolnikom w Europie, a zwłaszcza w Polsce. To tylko symboliczny ‘wentyl bezpieczeństwa’, który nie rozwiązuje realnych problemów – mówił polityk.

Katastrofa dla rolników, którzy protestują

Umowa UE–Mercosur ma duże konsekwencje dla polskich rolników. Otwarcie rynku na produkty pochodzące z Ameryki Łacińskiej, które nie muszą spełniać tych samych norm sanitarnych, jakościowych i środowiskowych, jakie obowiązują w Unii Europejskiej, stwarza zagrożenie dla europejskiego rolnictwa jak i zdrowia Polaków. Piotr Müller nie ma wątpliwości: to uderzenie w polskich rolników, którzy będą musieli konkurować z produktami tańszymi, ale o niższej jakości.

👉 Umowa UE–Mercosur w obecnym kształcie nie powinna zostać przyjęta w ogóle. To porozumienie: ❌ uderza w polskich rolników, ❌ osłabia europejskie rolnictwo, ❌ otwiera rynek na import produktów, które nie spełniają tych samych norm jakościowych, sanitarnych i środowiskowych, jakie obowiązują rolników w UE. To nie jest uczciwy handel! - pisze europoseł.

Niesprawiedliwy handel

Piotr Müller wyraźnie podkreśla, że umowa w obecnym kształcie nie jest uczciwym handlem. W jego opinii, przyjmowanie porozumienia, które nie zapewnia równych warunków dla europejskich producentów, to krok wstecz w dążeniu do sprawiedliwego handlu międzynarodowego. Zamiast otwierać rynek na produkty z regionów, które nie przestrzegają wysokich standardów Unii Europejskiej, lepiej skupić się na wzmocnieniu lokalnych gospodarek.

Apel do Donalda Tuska

Piotr Muller kieruje także apel do Donalda Tuska, który, jak twierdzi, lubi powtarzać, że „nikt go nie ogra”. Jeżeli Tusk rzeczywiście stoi na straży interesów Europy, powinien w pełni zaakceptować stanowisko polskich rolników i przekonać Komisję Europejską do odrzucenia umowy. Zamiast popierać pozorne rozwiązania, które mogą okazać się szkodliwe, Tusk powinien jasno sprzeciwić się Mercosurowi. Czy znowu nie podejmie się obrony polskich rolników?

