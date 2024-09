Witamina D – byle nie przesadzić

Witamina D w świecie nauki uważana jest za jedną z najważniejszych, o ile nie najważniejszą, witaminę niezbędną do zachowania prawidłowej funkcji całego organizmu. Jej działanie ma charakter plejotropowy i oddziałuje za każdy układ w ciele człowieka. Stąd często przyjmowana jest w nieograniczonych ilościach, mogącego prowadzić do poważnego zatrucia.

W dobie ogólnodostępnego internetu, w sieci zamieszczane są różnego rodzaju informacje w tematyce zdrowia. Wśród nich znajduje się niemała ilość „znawców”, którzy na własnych mediach społecznościowych publikują niczym niepodparte opinie oraz twierdzenia na różnorakie tematy. Z tego też względu wiarygodne źródła czasami wyłapują takie przykłady i na nie odpowiadają.

Tak również stało się po niedawnym wpisie naturopaty Oskara Dorosza prowadzącego portal Holistyczne Wsparcie Zdrowia. Twierdzi on, iż nie istnieje niebezpieczna dawka witaminy D. Jako przykład posłużył się on wynikami pacjenta, u którego poziom witaminy D3 ponad 18-krotnie przewyższył górną normę dla tego związku. Wysnuto więc wniosek, iż pacjent ten przez dłuższy czas musiał przyjmować bardzo duże ilości witaminy D – nawet do 400 tysięcy jednostek międzynarodowych, gdzie norma mieści się w przedziale 2000-4000 jednostek.

Na ten komunikat prędko odpowiedział doktor Damian Parol:

„Pan Oskar uspokaja, że nie ma toksycznej dawki witaminy D i pyta, czy ktoś jest w stanie przebić ten wynik — jakby to był jakiś challenge” — komentuje ekspert.

W dalszej części informacji udzielonych przez naturopaty dowiadujemy się, że „dawka śmiertelna jest dla witaminy D relatywnie niska, bo wynosi 37 mg/kg, co klasyfikuje ją jako substancję wysokotoksyczną”. Skąd więc takie lekkomyślne stwierdzenie?

Dalej Dorosz przekonuje, że żadna, nawet bardzo duża ilość witamina D3 zaszkodzić nie może, kiedy przyjmować ją będziemy wraz z witaminą K.

Dr Damian Parol jest innego zdania:

„Jest toksyczna dawka witaminy D i nie ma dowodów, że witamina K przed tym chroni — szczególnie przy tak ekstremalnych dawkach” — obala informacje naturopaty w swoim wpisie. Dodaje również – „Uważajcie, skąd czerpiecie wiedzę”.

Jak suplementować witaminę D?

Dr Parol nie ma wątpliwości co do skuteczności działania witaminy D. Co więcej, uważa on, iż jej regularne przyjmowanie może realnie poprawić stan zdrowia. Konieczne pozostaje jednak stosowanie się do zaleceń lekarzy oraz dietetyków.

Bezpieczna i zarazem rekomendowana dawka witaminy D dla młodego organizmu to 2000 jednostek. Wraz z okresem dorastania powinno się ją stopniowo zwiększać do około 4000 jednostek, szczególnie w sezonie jesienno-zimowym, kiedy to kąt padania promieni słonecznych nie jest optymalny do endogennej syntezy poprzez naskórek. Lepiej również przyjmować sprawdzone i przebadane preparaty z tą witaminą w formie leku, gdyż w odróżnieniu od suplementów diety mają one uregulowane normy oraz udowodnione klinicznie pozytywne działanie.

Nie zapominajmy także, iż każda długotrwała kuracja witaminą D powinna być poprzedzona oznaczeniem jej formy przekształconej w wątrobie oraz krążącej po organizmie w największej ilości, czyli kalcydiolu (25 OH D3). Szczególną uwagę na monitorowanie wysycenie tą witaminą powinny zwrócić osoby po 65. roku życia oraz chorujący na schorzenia wątroby i nerek.

Filip Siódmiak

