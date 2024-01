Suplementacja witaminy D. Jakich błędów nie popełniać?

Witamina D ma pewną, bardzo charakterystyczną i niezwykle istotną zależność - jej niedobór wpływa niemalże na cały ustrój. Zwykle przyjmujemy ją w formie leku lub suplementu i zażywamy w sezonie jesienno-zimowym.

Wedle rekomendacji suplementacja powinna być obligatoryjna i stosowana przez każdego z nas. I tak też powoli się dzieje. Coroczne wskaźniki obrazujące przyjmowanie witaminy D nieustannie rosną. Łatwo jednak przy tym wszystkim się nieco zagubić. Co zatem należy wiedzieć, aby nasza suplementacja przebiegała w prawidłowy sposób i obyła się bez żadnych negatywnych skutków ubocznych?

Na co oddziałuje witamina D?

Liczne badania potwierdzają jej pozytywny oraz plejotropowy wpływ na cały organizm. Pełni ona więc między wiele istotnych ze zdrowotnego punktu funkcji: • Jest niezbędna do właściwego wchłaniania wapnia z przewodu pokarmowego • Wraz z fosforem wpływa na utrzymanie zdrowych kości i zębów oraz ich gęstość mineralną • Poprawia funkcjonowanie mięśni – kluczowej sprawy dla utrzymania siły mięśniowej oraz stabilności • Odgrywa ważną rolę w regulowaniu funkcji układu odpornościowego. Z tego względu niedobór tej witaminy prowadzi do zwiększenia ryzyka infekcji i chorób autoimmunologicznych

Źródła

Jednak dieta (węgorz, łosoś, dorsz, śledź, makrela oraz grzyby, żółtka jaj, krowie mleko i żółte sery), leki czy suplementy diety to nie jedyny sposób pozyskiwana witaminy D. Podlega ona również naturalnej syntezie pod wpływem działania promieni słonecznych UVB. Ale ze względu na niekorzystny kąt padania promieni słonecznych w czasie jesieni oraz zimy, najlepszą zdolność do jej syntezy obserwujemy w czasie miesięcy letnich. Co warto wiedzieć?

Dr Joshua Berkowitz w trakcie rozmowy dla Express.co.uk wyjaśnił, jak nasz organizm przyswaja witaminę D:

Witamina D rozpuszcza się w tłuszczach, więc najlepiej wchłania się i przekształca w aktywną witaminę D [do 1,25-hydrokscholekalcyferolu (kalcytriolu) – przyp. Red.], gdy jest przyjmowana z pokarmem zawierającym tłuszcze. Jeśli jednocześnie z witaminą D w jelitach nie znajduje się pokarm zawierający tłuszcz, organizm nie jest w stanie jej przetworzyć i większość witaminy przejdzie przez układ trawienny i po prostu zostanie wydalona. Więc zyska się niewiele korzyści.

Wedle opinii eksperta, wraz z przyjmowaniem witaminy D warto rozważyć połączenie tego wraz ze źródłem tłuszczu, na przykład oleje, masło, tłuste ryby czy mięso. Dodał też:

Jeszcze lepiej jest, gdy jednocześnie jemy pokarmy zawierające zarówno tłuszcz, jak i naturalnie występującą witaminę D. Chodzi m.in. o olej z wątroby dorsza, tłuste ryby, takie jak pstrąg, łosoś i śledź oraz makrelę, masło i żółtka jaj.

