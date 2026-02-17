Polskie „nie” dla pestycydów z Mercosur

Po burzliwej debacie wokół umowy Unii Europejskiej z krajami Mercosur rząd zapowiada konkretne działania. Polska – wzorem Francji – chce bowiem zakazać importu żywności zawierającej pestycydy niedopuszczone w krajach Wspólnoty, a na dużą skalę stosowane w Ameryce Południowej. Chodzi m.in. o mankozeb, glufosynat oraz karbendazym i powiązane z nim substancje.

Projekt rozporządzenia, procedowany wspólnie przez resorty rolnictwa i zdrowia, ma wprowadzić zakaz wykrywalnych pozostałości tych środków w żywności. Celem jest ochrona konsumentów i stabilności rynku.

Równolegle rząd mierzy się z nadwyżką zboża przed żniwami. Trwają rozmowy o eksporcie m.in. do Chin i Egiptu, a także o zwiększeniu krajowego zużycia poprzez odbudowę hodowli. W tle pozostaje liberalizacja handlu z Ukrainą. Polska zapowiada twardą obronę swoich standardów i interesów rolników.

Źródło: agro.new.com.pl; Oprac. GS

