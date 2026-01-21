NBP w grudniu dokupił prawie 7 ton złota
W grudniu 2025 r. Narodowy Bank Polski dokupił 221 tys. uncji złota, czyli prawie 6,9 ton – wynika z danych opublikowanych w środę przez bank centralny. Na koniec roku w posiadaniu NBP było 550 ton złota.
Na koniec grudnia ub.r. NBP posiadał 17,69 mln uncji złota, czyli ok. 550 ton tego kruszcu – wynika z danych opublikowanych w środę przez bank centralny. To oznacza, że w ciągu grudnia zasoby złota w NBP wzrosły o 221 tys. uncji, czyli prawie 6,9 tony.
Wartość złota posiadanego przez bank centralny wyniosła na koniec ub.r. prawie 275,6 mld zł. W dolarach ta wartość wyniosła ponad 76,5 mld dolarów, a w euro – prawie 65,2 mld euro.
We wtorek prezes NBP Adam Glapiński poinformował, że bank centralny podjął decyzję o zwiększeniu zasobów złota w rezerwach do 700 ton.
