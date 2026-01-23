Zmiana marki Santander Bank Polska ruszy w II kwartale

Santander Bank Polska, który dołączył do Erste Group ocenia, że zmiana głównego akcjonariusza to dla niego istotna szansa rozwojowa; przed bankiem otwierają się nowe możliwości, szczególnie m.in. w segmencie bankowości korporacyjnej - poinformował PAP Biznes prezes Santander Bank Polska Michał Gajewski.

Od 9 stycznia Santander Bank Polska, trzeci największy bank w Polsce pod względem wartości aktywów, ma nowego głównego akcjonariusza – Erste Group. Grupa Santander i Erste Group potwierdziły wówczas finalizację transakcji zakupu 49 proc. akcji Santander Bank Polska i 50 proc. akcji Santander TFI i tym samym Santander Bank Polska dołączył do austriackiej grupy finansowej Erste.

„2026 rok to dla naszego banku zapowiedź istotnej szansy rozwojowej. Przynależność do silnej, międzynarodowej grupy bankowej działającej w Europie Środkowo-Wschodniej pozwoli na lepsze wykorzystanie potencjału współpracy z krajami naszego regionu, wymianę know-how oraz dostęp do szerokiej bazy doświadczeń i rozwiązań biznesowych. Szczególnie w segmencie bankowości korporacyjnej i obsługi firm działających na rynkach regionalnych otwiera to przed nami nowe możliwości, które będą stanowiły istotny atut konkurencyjny” - powiedział PAP Biznes Gajewski.

Nadzieje pokładamy także w wyraźnym odbiciu inwestycji w Polsce, czego pozytywnym skutkiem będą rosnące potrzeby finansowania projektów infrastrukturalnych, energetycznych czy obronnościowych. Szansę na rozwój widzimy także w segmencie kredytów hipotecznych i konsumpcyjnych - dodał.

Santander Bank Polska jest ósmym rynkiem w Erste Group i największym bankiem pod względem liczby klientów.

Polski sektor bankowy znów na celowniku międzynarodowych inwestorów

Zdaniem prezesa wejście Grupy Erste na polski rynek jest wyraźnym sygnałem, że sektor bankowy w Polsce ponownie stał się atrakcyjny dla międzynarodowych inwestorów.

W szerszej perspektywie potwierdza to również postrzeganie Polski jako kraju o solidnych fundamentach gospodarczych oraz korzystnych, długoterminowych perspektywach wzrostu. To środowisko sprzyja inwestycjom o charakterze strategicznym i długofalowym – a taką właśnie jest transakcja zrealizowana przez Grupę Erste - powiedział Gajewski.

„Niezależnie od zmiany głównego akcjonariusza pozostajemy w pełni skoncentrowani na naszych klientach i na dalszym doskonaleniu jakości oferowanych usług. Polski rynek bankowy jest jednym z najbardziej konkurencyjnych w Europie, co traktujemy jako impuls do ciągłego podnoszenia standardów, innowacyjności i efektywności” - dodał.

W czwartek nadzwyczajne walne zgromadzenie Santander Bank Polska zdecydowało o zmianie nazwy banku na Erste Bank Polska. Zmiana marki obejmie także spółki grupy Santander Bank Polska, które mają w nazwie „Santander”, z wyłączeniem Santander Consumer Bank w Polsce, ze spółkami zależnymi, który teraz w całości należy do grupy Santander.

Według wcześniejszych informacji proces zmiany marki bank rozpocznie się w drugim kwartale 2026 r.

Po trzech kwartałach 2025 roku zysk netto banku z działalności kontynuowanej wyniósł 4,89 mld zł, a ROE dla działalności kontynuowanej wynosiło 21,6 proc.

Sebastian Karbarczyk (PAP Biznes), sek

