Zmienili nazwę i... mamy nowy bank w Polsce

Walne Zgromadzenie Santander Bank Polska uchwaliło w czwartek zmianę nazwy na Erste Bank Polska. To efekt przejęcie tej instytucji finansowej przez austriacką Erste Group Bank. Walne zmieniło też skład rady nadzorczej.

W czwartek odbyło się Walne Zgromadzenie Santander Bank Polska. Wśród podjętych uchwał znalazła się ta o zmianie nazwy na Erste Bank Polska. Jak wynika z przyjętej uchwały, wchodzi ona w życie z dniem jej podjęcia, ale ze skutkiem z dniem wpisania tej zmiany do rejestru przedsiębiorców.

Zmiany w Radzie Nadzorczej

Wśród innych uchwał walnego znalazły się także zmiany w radzie nadzorczej banku. Weszli do niej przedstawiciele Erste Bank – czyli Peter Bosek (prezes Erste Group Bank) oraz Alexandra Habeler – Drabek, Stefan Dörfler i Maurizio Poletto (członkowie zarządu Erste Group).

Erste obsługuje ponad 23 miliony klientów na ośmiu rynkach

Obecny Erste Bank Polska należał od 2011 r. do Grupy Santander. W 2025 r. doszło do przejęcia banku przez Erste Group Bank, które to przejęcie oficjalnie zostało zamknięte 9 stycznia 2026 r.

Obecnie Erste obsługuje ponad 23 miliony klientów na 8 rynkach i jest wiodącą instytucją finansową w Europie Środkowo-Wschodniej. Zatrudnia blisko 55 000 pracowników i posiada ponad 2100 oddziałów.

Erste Bank Polska jest od razu w czołówce

Erste Bank Polska należy do największych banków detalicznych w Polsce. Według danych ze strony banku, na koniec 2024 r. obsługiwał ok. 7,5 mln klientów, miał 349 oddziałów i 399 placówek partnerskich, zatrudniał prawie 11,4 tys. osób. Aktywa banku na koniec 2024 r. wynosiły ponad 304 mld zł.

PAP

