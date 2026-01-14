Dymisja Głównego Inspektora Transportu Drogowego!

Prezes Rady Ministrów powierzył Robertowi Koźlakowi pełnienie obowiązków Głównego Inspektora Transportu Drogowego od 15 stycznia 2026 r. Zastąpi on Artura Czapiewskiego, odwołanego w środę - poinformowało Ministerstwo Infrastruktury.

Robert Koźlak dotychczas pełnił funkcję dyrektora Biura Ruchu Drogowego w Komendzie Głównej Policji w Warszawie. Wcześniej był m.in. zastępcą dyrektora oraz naczelnikiem Wydziału Ruchu Drogowego w Lublinie i Łukowie.

Koźlak jest absolwentem studiów magisterskich z zakresu przysposobienia obronnego i obrony cywilnej oraz studiów oficerskich w Wyższej Szkole Policji w Szczytnie. Ministerstwo podkreśla jego wieloletnie doświadczenie w obszarze bezpieczeństwa ruchu drogowego, zarządzania zespołami oraz planowania strategicznego i szkoleń służb.

PAP, sek

