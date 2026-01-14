Umowa z Mercosur zahamowana przez wniosek do TSUE?

W środę 21 stycznia w Parlamencie Europejskim ma mieć miejsce głosowanie dotyczące skierowania umowy Mercosur do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej - dowiedziała się dziennikarka RMF FM Katarzyna Szymańska-Borginon od źródeł z PE – pisze portal wPolityce.pl.

Decyzję o terminie wspomnianego głosowania mieli podjąć szefowie grup politycznych PE. Odbędzie się ono cztery dni po tym, jak szefowa KE Ursula von der Leyen ma podpisać umowę Mercosur w Paragwaju. Jeśli wniosek, pod którym podpisało się ponad 140 europosłów, zdobędzie poparcie większości w PE, a następnie TSUE uzna go za dopuszczalny, to ratyfikacja umowy Mercosur w PE może się opóźnić nawet o dwa lata.

