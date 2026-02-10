Rachunki za prąd biją rekordy. Kto się tym przejmuje?

W styczniu kupujący prąd i gaz zapłacili 17,2 mld zł, czyli 4,1 mld zł więcej niż rok wcześniej. Jak ostrzega była premier Polski Beata Szydło „już wkrótce Polacy zapłacą za ogrzewanie jeszcze więcej - za sprawą ETS2.”

„ Ocieplenie klimatu” nie działa

„Zapotrzebowanie na energię w styczniu 2026 r. było rekordowe. Jej zużycie według danych Polskich Sieci Elektroenergetycznych wyniosło 17,5 TWh. Dla porównania: w styczniu 2024 r. było to 16,3 TWh, a w styczniu 2025 r. – 15,5 TWh” – czytamy we wtorkowej „Rzeczpospolitej”.

OZE nie pomogło

Słabsza produkcja OZE zwiększyła obciążenie energetyki konwencjonalnej, co podniosło ceny energii elektrycznej do 663,47 zł/MWh. Eksperci wskazują na ograniczenia obecnego miksu energetycznego, zwłaszcza przy niskiej produkcji z OZE.

Będzie drożej

„Ostra zima oznacza rosnące rachunki za ogrzewanie dla milionów polskich gospodarstw domowych. Tymczasem już wkrótce Polacy zapłacą za ogrzewanie jeszcze więcej - za sprawą ETS2” - napisała na platformie x europosłanka Beata Szydło.

O ile więcej? Porównanie

Więcej płacą mieszkańcy bloków, którzy od lipca nie są chronieni mechanizmem mrożenia cen ciepła.

Przykładowo cena centralnego ogrzewania w Warszawie wynosi ok. 190 zł/1 GJ, podczas gdy 5 lat temu było to ok. 90 zł/1 GJ - powiedział Krzysztof Bocian, starszy analityk WiseEuropa w rozmowie z Interią Biznes.

pap, x, BiznesInteria, jb