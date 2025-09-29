Na kolei przybywa pasażerów, kurczy się przewóz towarów

Z usług kolei skorzystało w sierpniu tego roku prawie 38,1 mln pasażerów, co stanowi rekordowy wynik miesięczny zanotowany od 2012 roku - poinformował w poniedziałek Urząd Transportu Kolejowego. Jednocześnie przewozy towarowe spadły o 3,8 proc. wobec sierpnia 2024 roku.

Z danych UTK wynika, że w sierpniu z kolei skorzystało o 3,3 mln pasażerów więcej niż w sierpniu 2024 r. To wzrost o 9,3 proc. Średnia długość przejazdu pasażera wyniosła 86,1 km, czyli o niespełna 1 km mniej niż przed rokiem. Porównując z lipcem 2025 r., liczba pasażerów wzrosła o 4 proc.

Od początku roku do sierpnia z usług przewoźników kolejowych skorzystało ponad 286 mln pasażerów, czyli o 6 proc. więcej niż w takim samym okresie ubiegłego roku.

Przewozy towarowe niższe niż przed rokiem

UTK poinformował też, że w przewozach towarowych sierpień był słabszy niż rok wcześniej. Pociągi przewiozły 18,2 mln ton towarów, czyli o 3,8 proc. mniej w stosunku do sierpnia 2024 r. Średnia odległość przewozu 1 tony wyniosła 261 km, czyli była o ponad 4 km krótsza niż przed rokiem.

W porównaniu z lipcem 2025 r. masa przewozów spadła o 3,2 proc. W pierwszych ośmiu miesiącach 2025 r. pociągi towarowe przewiozły prawie 141,9 mln ton ładunków (o 4,5 proc. rok do roku mniej).

Udział PKP Cargo w rynku przewiezionych towarów mocno spadł

Udział PKP Cargo w kolejowym rynku według masy przewiezionych towarów spadł w okresie styczeń - sierpień br. do 25,66 proc. z 27,52 proc. w analogicznym okresie rok wcześniej - poinformował w poniedziałek Urząd Transportu Kolejowego.

W roku 2020, w okresie od stycznia do końca sierpnia, udział PKP Cargo w rynku przewiezionych towarów pod względem masy wynosił 36,35 proc.

PAP, sek

