Donald Trump grozi Macronowi 200 proc. cłem i ujawnia korespondencję

Donald Trump stanowczo skrytykował Emmanuela Macrona za odrzucenie zaproszenia do stworzonej przez siebie „Rady Pokoju” i zasugerował, że w odpowiedzi może nałożyć 200-procentowe cło na francuskie wina i szampany.

Donald Trump

Prezydent USA wykazał się twardą postawą, której zabrakło francuskiemu przywódcy, który zamiast przyjąć zaproszenie, postanowił kwestionować propozycję Trumpa.

Macron się sprzeciwia

Agencja AFP podała we wtorek, powołując się na otoczenie prezydenta Emmanuela Macrona, że Francja uważa za „nieakceptowalne” groźby przywódcy USA Donalda Trumpa o nałożeniu 200-procentowych ceł na jej wina i szampany.

Trump publikuje treść SMS-a. Macron nie rozumie

Donald Trump opublikował na Truth Social SMS od Emmanuela Macrona, w którym francuski prezydent nie rozumie co robi prezydent Stanów Zjednoczonych.

Mój przyjacielu, jesteśmy całkowicie tego samego zdania w sprawie Syrii. Możemy zrobić wielkie rzeczy w sprawie Iranu. Nie rozumiem, co robisz w sprawie Grenlandii - napisał Macron

pap, wp, jb

