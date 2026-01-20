Zełenski wciągnie Europejczyków do wojny? Mówi o 3 mln żołnierzach

Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski oświadczył we wtorek, że Ukraina i Europa powinny stworzyć wspólne siły zbrojne liczące do trzech milionów żołnierzy. Ukraiński przywódca powiedział to w rozmowie z dziennikarzami w komunikatorze WhatsApp – poinformowała agencja Reutera.

Wciągnie Europejczyków do wojny?

„Zwróciłem się do liderów Europy z propozycją stworzenia zjednoczonych sił zbrojnych, ale jak dotąd nikt nie wyszedł naprzeciw tej propozycji” – powiedział Zełenski.

Europa to osobny kontynent, który powinien dysponować własną, silną armią – dodał ukraiński prezydent, podkreślając, że nie oznacza to, że trzeba ograniczać rolę NATO.

Rosja planuje zwiększyć liczebność armii

Zełenski dodał, że kwestię potrzeby budowy wspólnych sił zbrojnych podniósł już w zeszłym roku z powodu gróźb Rosji, że planuje zwiększyć liczebność armii do 2,5 mln żołnierzy do 2030 roku.

Zełenski apeluje

Zdaniem ukraińskiego prezydenta taka armia powinna składać się z co najmniej 3 mln żołnierzy i realizować wymianę technologiczną.

Ukraina może dzielić się swoim doświadczeniem w odniesieniu do uzbrojenia” – powiedział.

Zgodnie z propozycjami porozumienia pokojowego, opartymi na inicjatywie przedstawionej przez prezydenta USA Donalda Trumpa, po zakończeniu wojny z Rosją ukraińska armia miałaby liczyć do 800 tys. żołnierzy.

Ukraina obok Rosji w Radzie Pokoju? „Trudno to sobie wyobrazić”

Prezydent Wołodymyr Zełenski poinformował we wtorek, że Ukraina została zaproszona do Rady Pokoju, zaproponowanej przez prezydenta USA Donalda Trumpa, wyraził jednak wątpliwość co do udziału w pracach gremium, w którego skład miałaby wchodzić również Rosja.

Trudno wyobrazić sobie, aby Ukraina i Rosja mogły być członkami tej samej rady – powiedział Zełenski w rozmowie z dziennikarzami w komunikatorze WhatsApp, cytowany przez agencję Reutera. Podkreślił przy tym, że problem ten dotyczy nie tylko Rady Pokoju. Rosja to rada wojny. I Białoruś razem z nią, a dokładnie reżim (przywódcy Białorusi Alaksandra) Łukaszenki – dodał.

pap, jb

