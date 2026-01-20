Fiat zwalnia. Problem z odprawami

Związkowcy z „Solidarności” domagają się lepszych warunków dla pracowników zwalnianych w fabryce samochodów Tychach. Chodzi o bardzo duża grupę – 740 osób.

Śląsko-dąbrowska Solidarność oficjalnie wystąpiła w tej sprawie do udziałowców koncernu Stellantis, do którego należy tyski zakład. Chodzi nie tylko o lepsze warunki odpraw dla zwalnianych osób, ale też o informacje o tym jakie są plany właściciela wobec zakładu w najbliższych latach.

Od kilku dni trwają negocjacje strony związkowej z władzami polskiej spółki koncernu w sprawie programu dobrowolnych odejść, po tym jak ogłoszono plan likwidacji tzw. trzeciej zmiany. Co ma nastąpić w marcu.

Obecnie w fabryce pracuje około 2300 pracowników. Z taśm zjeżdżają auta z silnikami hybrydowymi: Jeep Avenger, Fiat 600, Alfa Romeo Junior.

