Tak zarząd Poczty Polskiej chce potraktować pracowników

Zarząd Poczty Polskiej zamierza zmienić zasady zatrudnienia kurierów na tzw. ostatniej mili, proponując im współpracę na zasadzie B2B zamiast umowy o pracę. Dzięki temu łatwiej będzie zwolnić takiego „pracownika” – przedsiębiorcę, a sama firma nie będzie musiała martwić się o przeprowadzanie zwolnień grupowych. Ponadto, taki model zatrudnienia pozbawia kuriera świadczeń socjalnych, prawa do płatnych urlopów i ochrony praw pracowniczych. Przedsiębiorcom będzie też trudniej uzyskać kredyt hipoteczny lub inne pożyczki, ponieważ banki mogą postrzegać ich jako osoby mniej stabilne finansowo. Związki zawodowe protestują przeciwko tym zmianom i zgłaszają sprawę do Państwowej Inspekcji Pracy.

Solidarność Pracowników Poczty Polskiej wobec działań zarządu

„Solidarność” Pracowników Poczty Polskiej w czwartkowym wpisie na platformie Facebook napisała, że sprzeciwia się działaniom zarządu Poczty Polskiej „polegającym na planowym zastępowaniu umów o pracę współpracą w modelu B2B w obszarze usług kurierskich KEP (kurier, ekspres, paczka).

Cel: likwidacja!

Związkowcy przywołują opublikowany w intranecie komunikat pracodawcy. Ich zdaniem potwierdza on, że celem jest „likwidacja etatowych miejsc pracy, obejście przepisów prawa pracy oraz przerzucenie całego ryzyka prowadzenia działalności na pracowników, przy jednoczesnym pozbawieniu ich ochrony wynikającej z przepisów prawa krajowego i unijnego”.

Czasy Tuska - na niekorzyść dla zwykłych obywateli

Zmiana nie ma charakteru dobrowolnej alternatywny, a przymusowego wyboru.

Taki sposób działania należy kwalifikować jako presję ekonomiczną, a nie swobodną decyzję pracownika, co pozostaje w sprzeczności z podstawowymi zasadami prawa pracy oraz utrwalonym orzecznictwem sądów- stwierdzili związkowcy.

Koszmarne zarządzanie

Związki zawodowe żądają m.in. wstrzymania działań zarządu, zachowania etatowego charakteru zatrudnienia w obszarze KEP, przedstawienia pełnych informacji o skutkach planowanych zmian oraz dialogu.

Jest wniosek do PIP

W drugim wpisie „Solidarność” poinformowała, że skierowała formalny wniosek do Okręgowego Inspektoratu Pracy w Warszawie o podjęcie kontroli w Poczcie Polskiej.

Proponowany model B2B zachowuje kluczowe cechy stosunku pracy. Praca ma być wykonywana osobiście, w wyznaczonych miejscach/rejonach, w ramach narzuconej organizacji pracy, według zasad i standardów określanych przez pracodawcę, przy jednoczesnej ekonomicznej zależności od jednego podmiotu. Zmiana nazwy umowy nie zmienia rzeczywistego charakteru wykonywanej pracy - ocenili związkowcy.

Obejście przepisów

We wniosku pracownicy zwrócili się do Państwowej Inspekcji Pracy o przeprowadzenie kontroli, zbadanie rzeczywistego charakteru proponowanych i zawieranych umów oraz ocenę, czy działania pracodawcy stanowią obejście przepisów o ochronie stosunku pracy i zasad dotyczących zwolnień grupowych. Wniesiono również o podjęcie przez Inspekcję działań przewidzianych prawem oraz przekazanie stronie związkowej informacji o wynikach kontroli.

Przymus i kolejne kłamstwo?

„Nowy model współpracy w obszarze KEP, którego szczegóły zostały już przekazane pracownikom, będzie dotyczył co najwyżej ok. 3-4 proc. pracowników Spółki i będzie realizowany w jednym z trzech wariantów: przez kuriera prowadzącego jednoosobową działalność gospodarczą (JDG); przez kuriera prowadzącego JDG i zatrudniającego podwykonawców–kurierów oraz przez wykonawcę działającego w formie spółki, zatrudniającej kurierów do obsługi rejonów doręczeń. O zlecenia będzie można się ubiegać w ramach postępowania ofertowego. Pracownicy, którzy nie będą zainteresowani współpracą z Pocztą w ramach nowego modelu, będą mogli skorzystać z propozycji zmiany stanowiska pracy i dalszego zatrudnienia w ramach etatu – Poczta Polska posiada kilkaset wakatów - poinformował operator.

Jednak nie 3-4 proc. pracowników

PAP dotarła do wewnętrznego komunikatu, który przywołują związkowcy. Pracodawca informuje w nim, że „rozpoczyna proces zmiany modelu realizacji usług kurierskich na tzw. ostatniej mili” i mają być one realizowane przez zewnętrznych wykonawców działających w modelu B2B.

Zmiana modelu to proces ciągły, który planujemy zakończyć w 2027 r. - informowała Poczta Polska.

Podkreśliła, że taki model jest „powszechnym standardem rynkowym w sektorze KEP” stosowanym przez „wszystkich głównych graczy na tym rynku (DPD, InPost, DHL)”.

pap, jb

