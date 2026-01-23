Czy bloki z wielkiej płyty się rozsypią?

Przez lata bloki z wielkiej płyty były uznawane za trwałe i bezpieczne, ale obecnie coraz częściej budzą obawy specjalistów.

Wśród głównych problemów technicznych eksperci wymieniają: przestarzałe instalacje elektryczne, wyzwania wodno-kanalizacyjne, starą wentylację sprzyjającą powstawaniu wilgoci, a także wiekową konstrukcję betonową i naturalne starzenie się materiałów.

Symbol PRL

A więc co dalej z PRL-owskimi blokami? Okazuje się, że nie wszystko stracone, bo przy odpowiedniej modernizacji wiele konstrukcji może może zyskać kolejne dekady bezpiecznej eksploatacji. Badania wskazują nawet na ponad sto lat żywotności, jeśli regularnie dba się o stan techniczny budynków.

Co trzeba objąć szczególną troską?

Warto więc mieć na uwadze, aby to m.in. wspólnota mieszkaniowa zadbała głównie o: regularne kontrole techniczne, systemową modernizację instalacji, a także na zaplanowanie koniecznych napraw.

Liczba bloków wielkopłytowych w Polsce to ok. 60 tys. budynków z czterema milionami mieszkań. Ten stan utrzymuje się już 30-35 lat. Szacuje się, że w blokach z wielkiej płyty mieszka od 10 do nawet 13 mln osób.

na podstawie materiałów kb.pl oprac. Grzegorz Szafraniec,

