KAS skonfiskowała trzy tysiące podrabianych torebek

Prawie trzy tysiące torebek z podrobionymi znakami znanych marek zabezpieczyli funkcjonariusze Krajowej Administracji Skarbowej podczas kontroli w Wólce Kosowskiej. Gdyby były oryginalne, ich wartość przekroczyłaby 4 mln zł. Sprawa trafiła do dalszego postępowania, a za handel podróbkami grozi nawet pięć lat więzienia.

Kontrola w pawilonie i magazynie

Mazowiecka KAS przeprowadziła działania kontrolne w jednym z pawilonów handlowych w centrum w Wólce Kosowskiej oraz w pobliskim magazynie. Funkcjonariusze ujawnili tam dużą partię galanterii z nielegalnie naniesionymi znakami towarowymi światowych marek. Zabezpieczony asortyment obejmował wyłącznie torebki przeznaczone do dalszej sprzedaży.

Jak poinformowała Izba Administracji Skarbowej w Warszawie, pomieszczenia, w których znajdował się towar, były wynajmowane przez spółkę należącą do obywatela Chin.

Skala przejęcia i wartość towaru

Łącznie funkcjonariusze zabezpieczyli niemal 3 tys. sztuk podrabianych torebek. Szacunkowa wartość rynkowa oryginalnych produktów tej klasy wyniosłaby ponad 4,3 mln zł. To jedno z większych przejęć nielegalnej galanterii w ostatnim czasie na Mazowszu.

Surowe konsekwencje karne

Sprawa prowadzona jest w oparciu o przepisy dotyczące ochrony praw własności intelektualnej. Za wprowadzanie do obrotu towarów oznaczonych podrobionymi znakami towarowymi grozi kara do pięciu lat pozbawienia wolności. Służby podkreślają, że tego typu przestępstwa powodują poważne straty dla legalnych producentów i rynku.

KAS zapowiada kolejne kontrole

Zabezpieczone torebki trafiły do magazynu dowodów, a sprawa została przekazana do dalszych czynności procesowych. Krajowa Administracja Skarbowa zapowiada kontynuację kontroli, zwłaszcza w rejonach dużych centrów hurtowych. Wólka Kosowska od lat pozostaje jednym z kluczowych punktów obrotu towarowego, co sprawia, że działania służb są tam szczególnie intensywne.

PAP, Oprac. GS

