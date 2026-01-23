Zakaz sprzedaży ziemi rolnej przedłużony

Sejm znowelizował ustawę o kształtowaniu ustroju rolnego, która o kolejne 10 lat, czyli do 2036 roku, wydłuża czas, w którym wstrzymana będzie sprzedaż ziemi rolnej z państwowego zasobu.

Za głosowało 427 posłów, dwóch było przeciw, a pięciu wstrzymało się od głosu. Teraz ustawą zajmie się Senat. Zgodnie z obowiązującymi przepisami, zakaz sprzedaży ziemi wchodzącej w skład Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa obowiązuje do 30 kwietnia 2026 roku. Uchwalona w przez posłów ustawa przesuwa tę datę o 10 lat.

Gorąca dyskusja na Komisji Rolnictwa

Wcześniej, przed głosowaniem, obradowała Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Dyskutowano tam m.in. nad poprawką zgłoszoną przez Prezydenta i PiS, dotyczącą sztywnego utrzymania dotychczasowych ograniczeń w sprzedaży ziemi rolnej. Ostatecznie została ona odrzucona jednym głosem, co pokazuje, że sprzedaż ziemi z zasobu Skarbu Państwa znów stała się osią politycznego sporu.

Bardziej niż o ziemię, chodzi o procedury?

Dyskusja wokół poprawki ujawniła dwie odmienne wizje zarządzania państwowym zasobem gruntów. Zwolennicy utrzymania dotychczasowych zasad argumentowali koniecznością maksymalnej ochrony ziemi przed spekulacją i stopniowym jej „uwalnianiem”. Z kolei przeciwnicy wskazywali, że obecny system w praktyce nie chroni ziemi, ale blokuje jej racjonalne wykorzystanie przez aktywnych rolników. Przeszkodą jest nadmierna centralizacja, która na długie miesiące blokuje transakcje dotyczące działek o nieznacznej powierzchni dokonywane przez drobnych producentów rolnych. Ma to zmienić jeden z przepisów, które znalazły się w ustawie. Zwiększa on z 2 do 5 ha areał ziemi państwowej, którą będzie można sprzedać rolnikowi bez wyrażenia na to zgody ministra rolnictwa.

Źródło: PAP, farmer.pl; oprac. GS

