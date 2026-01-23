Będzie więcej bio dodatków w paliwie? Co z benzyną E10?
Rząd pracuje nad zmianami w przepisach dotyczących biopaliw, które mają zwiększyć udział biokomponentów w paliwach transportowych.
To element dostosowywania się Polski do unijnych celów klimatycznych. Propozycje budzą jednak pytania kierowców, zwłaszcza w kontekście benzyny E10, która już dziś wzbudza kontrowersje.
Biopaliwa jako odpowiedź na unijne cele
Projektowane zmiany wynikają z konieczności wdrożenia unijnej dyrektywy 2023/2413, promującej ograniczanie emisji w transporcie. Kluczowym narzędziem ma być zwiększanie udziału biokomponentów oraz paliw odnawialnych, w tym tzw. paliw zaawansowanych. Szczególnie premiowane będą mieszanki zawierające co najmniej 5,5 proc. zaawansowanych biokomponentów lub 1 proc. odnawialnych paliw pochodzenia niebiologicznego, takich jak wodór czy paliwa syntetyczne.
Co dalej z benzyną E10?
Benzyna E10, zawierająca do 10 proc. bioetanolu, już obowiązuje i ma pomóc w realizacji krajowych celów. Rząd nie zapowiada obecnie dalszego zwiększania domieszki biokomponentów w paliwach dostępnych na stacjach. E10 uznawana jest za bezpieczną dla nowszych pojazdów, jednak w starszych samochodach może powodować problemy techniczne, m.in. z układem paliwowym i zapłonowym.
Czy możliwe są jeszcze wyższe domieszki bio?
Choć dziś nie ma planów wprowadzania paliw z jeszcze wyższym udziałem biokomponentów, rząd nie zamyka takiej możliwości w przyszłości. W krajach Ameryki Południowej stosuje się paliwa z nawet 85-proc. zawartością bioetanolu, jednak wymaga to odpowiednio przystosowanych silników. W Polsce taki scenariusz oznaczałby głębokie zmiany technologiczne i infrastrukturalne.
